Κατερίνα Γερονικολού: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τα φοιτητικά της χρόνια

Η Κατερίνα Γερονικολού έκανε μία γλυκιά αναδρομή στο παρελθόν, αναρτώντας σπάνιες φωτογραφίες από τα φοιτητικά της χρόνια.

Η ηθοποιός βρήκε τις φοιτητικές της ταυτότητες και δεν δίστασε να τις ανεβάσει στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας καταιγισμό από σχόλια και likes.

Στις εικόνες, η Κατερίνα Γερονικολού εμφανίζεται με το ίδιο λαμπερό χαμόγελο και τη γοητεία που τη χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα.

Μάλιστα, πολλοί σχολίασαν πως η ομοιότητα του «τότε» με το «σήμερα» είναι εντυπωσιακή, τονίζοντας ότι παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο.