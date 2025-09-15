Κατερίνα Γερονικολού: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τα φοιτητικά της χρόνια
Πολλοί σχολίασαν πως η ομοιότητα του «τότε» με το «σήμερα» είναι εντυπωσιακή
Η Κατερίνα Γερονικολού έκανε μία γλυκιά αναδρομή στο παρελθόν, αναρτώντας σπάνιες φωτογραφίες από τα φοιτητικά της χρόνια.
Η ηθοποιός βρήκε τις φοιτητικές της ταυτότητες και δεν δίστασε να τις ανεβάσει στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας καταιγισμό από σχόλια και likes.
Στις εικόνες, η Κατερίνα Γερονικολού εμφανίζεται με το ίδιο λαμπερό χαμόγελο και τη γοητεία που τη χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα.
Μάλιστα, πολλοί σχολίασαν πως η ομοιότητα του «τότε» με το «σήμερα» είναι εντυπωσιακή, τονίζοντας ότι παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο.
