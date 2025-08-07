Κατερίνα Γερονικολού: Πόζαρε με μπικίνι πάνω σε φουσκωτό χωρίς ίχνος μακιγιάζ - Εικόνες

Τις καλοκαιρινές διακοπές της απολαμβάνει η Κατερίνα Γερονικολού, κάνοντας ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η γοητευτική ηθοποιός «φορτίζει» μπαταρίες για τον απαιτητικό χειμώνα που ακολουθεί εκτός Αθηνών, όπως ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους, μέσω ανάρτησής της στα social media.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Αυγούστου, η Κατερίνα Γερονικολού ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες της, ξαπλωμένη σε ένα φουσκωτό στρώμα στη θάλασσα, χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

«Καλοκαίρια……………», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της.

