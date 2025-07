Κατερίνα Γερονικολού: Η καυτή εμφάνιση της ηθοποιού με εντυπωσιακό μαύρο cut - out φόρεμα

Η Κατερίνα Γερονικολού είναι μία από τις πιο γοητευτικές παρουσίες της ελληνικής showbiz και ξέρει πάντα πώς να τραβά τα βλέμματα πάνω της, όπως έκανε με την εμφάνισή της στα φετινά Who is Who International Awards 2025.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα μακρύ, μαύρο φόρεμα γεμάτο λάμψη, το οποίο διέθετε cut-outs στο πλάι και στο μπούστο, αναδεικνύοντας το καλλίγραμμο κορμί της και αποδεικνύοντας ότι το σέξι είναι εκλεπτυσμένο.

https://www.instagram.com/reel/DLsPeA0NO2D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Κατερίνα Γερονικολού δεν ήταν απλώς παρούσα στην εκδήλωση, αλλά είχε και τον ρόλο της παρουσιάστριας, επιβεβαιώνοντας την αυθεντική της λάμψη όχι μόνο στο κόκκινο χαλί, αλλά και στη σκηνή.

