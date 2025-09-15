Πρεμιέρα για τη νέα εποχή του «Καλημέρα Ελλάδα» - Τι είπαν Στάθης και Λιβαθυνού

Η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης επέστρεψε στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, το πρωί της Δευτέρας, στις 06.00. Παναγιώτης Στάθης και Άννα Λιβαθυνού είπαν «Καλημέρα Ελλάδα» στους τηλεθεατές, αναλαμβάνοντας το τιμόνι του ενημερωτικού μαγκαζίνο που έγραψε ιστορία με τον Γιώργο Παπαδάκη.

«Καλώς ήρθατε στη νέα σελίδα του Καλημέρα Ελλάδα, εδώ στον ΑΝΤ1. Ερχόμαστε με ανυπομονησία και μεγάλη χαρά», είπε ο Παναγιώτης Στάθης με την Άννα Λιβαθυνού να προσθέτει: «Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας, σε αυτό το πρωινό. Θα είμαστε μαζί σας καθημερινά και στόχος αυτής της εκπομπής, όλης της ομάδας μπροστά και πίσω από τις κάμερες, είναι να ξεκινά η ημέρα μας, να είμαστε ενημερωμένοι και να έχουμε ωραία διάθεση».

«Ερχόμαστε σε αυτή την ιστορική εκπομπή προκειμένου να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στον τίτλο της που είναι βαρύς, στην ιστορία της και πρεσβεύουμε τη δική μας ματιά σε αυτή τη νέα σελίδα. Σίγουρα, όμως, πιστοί σε αυτό που είχε όλα αυτά τα χρόνια η εκπομπή: αξιοπιστία, νηφαλιότητα, καλή διάθεση, χιούμορ», είπε ο παρουσιαστής με την Άννα Λιβαθυνού να τονίζει ότι θα προσπαθήσουν για το καλύτερο.