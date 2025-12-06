Λαύριο: Συναγερμός για την εξαφάνιση 20χρονης
Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 20χρονης από την περιοχή του Λαυρίου Αττικής το πρωί της Παρασκευής (5/12).
Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 06/12/2025 για την εξαφάνισή της και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Να σημειωθεί ότι για την εν λόγω εξαφάνιση έχει ενεργοποιηθεί η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του «Χαμόγελου του Παιδιού», «Θανάσης Μακρής».
