Πάργα: Πέπλο μυστηρίου γύρω από την εξαφάνιση του 62χρονου ψαρά - «Πιστεύω ότι έπαθε έμφραγμα»

Θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη απο νωρίς το πρωί στην Πάργα. Επαγγελματίας ψαράς αγνοείται ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής Αμμουδιά. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κουνιάδος του στις αρχές, ο οποίος ήταν μαζί του στο καΐκι, έσκυψε να πιάσει τα δίχτυα, έπεσε μέσα στο νερό και χάθηκε.

Όπως κάθε πρωί έτσι και σήμερα ο ψαράς - που βλέπετε στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το Newsbomb - πήρε το καϊκί του και μαζί με τον κουνιάδο του πήγαν για ψάρεμα.

Ο 62χρονος Ψαράς που αγνοείται στην Πάργα Newsbomb.gr

Ο γιος του 62χρονου ψαρά που εξακολουθεί να αγνοείται στην Πάργα τόνισε πως ο πατέρας του συνήθιζε να ψαρεύει πάρα πολύ συχνά και ήταν μια ασχολία την οποία έκανε για πάρα πολλά χρόνια και περιγράφει το πως έπεσε στη θάλασσα.

«Πήγαν να πιάσουν το καλαδούρι και εκεί που πιάνανε το καλαδούρι με το γάντζο εξαφανίστηκε, χάθηκε. Έπεσε στη θάλασσα. Ο καιρός είναι λάδι , γι αυτό απορήσαμε. Κάτι θα έπαθε, δεν κολύμπησε. Κι εγώ δεν ξέρω κάτι, είμαι έξω και περιμένω. Πήγαινε πάρα πολλά χρόνια , δεν είναι κάποιος άπειρος», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κουνιάδος του ήταν στην καμπίνα όπως είπε στις αρχές και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Έτρεξε να δει που έπεσε ο 62χρονος για να τον βοηθήσει όμως δεν τον έβλεπε πουθενά.

«Και αυτός στα χαμένα είναι , δεν μπορεί να καταλάβει τι έγινε. Ήταν μέσα στη καμπίνα. Εγώ πιστεύω ότι έπαθε κάποιο έμφραγμα. Δεν εξηγείται κάτι άλλο. Πριν δύο χρόνια χάσαμε τη μάνα μου από καρκίνο, ακριβώς στις 28 του μηνός έκλεισε δυο χρόνια και μετά από 2 μέρες ο πατέρας μου», συμπλήρωσε ο γιος του 62χρονου ψαρά που εξακολουθεί να αγνοείται.

Το περιστατικό έγινε το πρωί , περίπου στις 7:30 ο κουνιάδος του κάλεσε το λιμενικό και είπε: «Γλίστρησε από τη βάρκα, έπεσε στη θάλασσα, δεν έχει δώσει σημάδια ζωής. Είμαστε ανοιχτά της Αμμουδιάς».

Σκάφη του λιμενικού αλλά και ιδιωτικά έσπευσαν στο σημείο, όπως και δύτης .Το μεσημέρι σηκώθηκε και ελικόπτερο, «χτένισε» τη θαλάσσια περιοχή, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το σημείο που έπεσε ο ψαράς έχει βάθος περίπου 42 μέτρα.

