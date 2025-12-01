Θρίλερ στην Πάργα: Αγνοείται 62χρονος ψαράς - Γλίστρησε από τη βάρκα και έπεσε στη θάλασσα

Στην περιοχή της έρευνας βρίσκονται σκάφος του Λιμενικού και τρία αλιευτικά

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (1/12) για τον εντοπισμό 62χρονου ψαρά, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή Λύχνος της Πάργας.

Σύμφωνα με συγγενικό του πρόσωπο, με το οποίο ψάρευαν μαζί, ο 62χρονος γλίστρησε από τη βάρκα, έπεσε στη θάλασσα και χάθηκε. Ο ψαράς δεν έδωσε σημεία ζωής για περισσότερο από μία ώρα και αμέσως ειδοποιήθηκε το Λιμενικό.

Στην περιοχή της έρευνας βρίσκονται σκάφος του Λιμενικού Σώματος και τρία αλιευτικά.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

