Πάτρα: Νεκρός στο κελί του βρέθηκε κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Νεκρός βρέθηκε μέσα στο κελί του στην Γ’ πτέρυγα των φυλακών Αγίου Στεφάνου ένας 44χρονος κρατούμενος.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ιράν και εξέτιε ποινή κάθειρξης για υποθέση ναρκωτικών.

Ο άνδρας ήταν χρήστης ναρκωτικών και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Με πληροφορίες από tempo24.news

Διαβάστε επίσης