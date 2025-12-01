Πάτρα: Νεκρός στο κελί του βρέθηκε κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου
Ο 44χρονος ήταν χρήστης ναρκωτικών και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Νεκρός βρέθηκε μέσα στο κελί του στην Γ’ πτέρυγα των φυλακών Αγίου Στεφάνου ένας 44χρονος κρατούμενος.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ιράν και εξέτιε ποινή κάθειρξης για υποθέση ναρκωτικών.
Ο άνδρας ήταν χρήστης ναρκωτικών και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
Με πληροφορίες από tempo24.news
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ