Τροχαίο στη Λούτσα: «Τρέχουν με χίλια, κάνουν ράλι» - Έκκληση των κατοίκων

Από τύχη δεν θρηνούμε κι άλλα θύματα δηλώνουν στο Newsbomb.gr οι κάτοικοι της περιοχής που σημειώθηκε το φρικτό τροχαίο τα μεσάνυχτα του Σαββάτου

Σωτήρης Σκουλούδης

Τροχαίο στη Λούτσα: «Τρέχουν με χίλια, κάνουν ράλι» - Έκκληση των κατοίκων

To IX του 29χρονου σταμάτησε στη σιδερένια περίφραξη, αφού παρέσυρε και σκότωσε έναν 24χρονο και τραυμάτισε τρεις γυναίκες, τη μία σοβαρά

ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Τρέχουν με χίλια, κάνουν ράλι», δηλώνουν κάτοικοι της Λούτσας την επομένη του φρικτού τροχαίου δυστυχήματος στη λεωφόρο Αρτέμιδος, κάνοντας έκκληση στις αρχές να εντείνουν τα μέτρα ελέγχου, ώστε να μην θρηνήσουν άλλα θύματα.

Ως μια μόνιμη, νοσηρή και πέρα για πέρα επικίνδυνη κατάσταση, περιγράφουν κάτοικοι και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη λεωφόρο Αρτέμιδας την κατάσταση με την οδηγική συμπεριφορά και τη μη τήρηση του ΚΟΚ, με αφορμή το τραγικό δυστύχημα του Σαββάτου.

«Είναι θέμα τύχης για όλους εμάς τους υπόλοιπους το γεγονός ότι δεν έχουν συμβεί άλλα δυστυχήματα το τελευταίο διάστημα. Εδώ κάθε βράδυ, σε δρόμο με όριο 30 χιλιόμετρα, τρέχουν με χίλια, κάνουν πραγματικό ράλι! Πρόσφατα μάλιστα ένα ΙΧ κατέληξε σε τζαμαρία καταστήματος εδώ δίπλα, ευτυχώς χωρίς τραυματισμό», περιγράφει η Φωτεινή Τσούνη, που διατηρεί κατάστημα ακριβώς απέναντι από το σημείο του δυστυχήματος.

Δείτε τη μαρτυρία της στο Newsbomb.gr

Άλλοι κάτοικοι απευθύνουν έκκληση μέσω του Newsbomb για τη λήψη μέτρων από τις αρχές, όπως είναι η μονοδρόμηση, τα «σαμαράκια» και οι αυστηροί έλεγχοι για τα όρια ταχύτητας.

Παράλληλα αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τις πρώτες δραματικές στιγμές μετά το τροχαίο:

Νέο βίντεο που αποκαλύπτει το Newsbomb.gr, δείχνει το σημείο του τροχαίου, ελάχιστα λεπτά μετά τη σύγκρουση. Στην εικόνα φαίνεται το μπλε ΙΧ του 29χρονου που προκάλεσε το δυστύχημα θερίζοντας τους πεζούς, που δεν είχαν καμία δυνατότητα αντίδρασης καθώς έπεσε πάνω τους με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Το ΙΧ βγήκε εκτός δρόμου, διέσχισε το πεζοδρόμιο και κατέληξε στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενου κτηρίου, όπου και σταμάτησε την ξέφρενη πορεία του. Εν τω μεταξύ όμως, είχε τραυματίσει θανάσιμα τον 24χρονο που βρισκόταν μόλις λίγες ώρες στην Ελλάδα, από το Βέλγιο όπου εργαζόταν, προκειμένου να παραστεί στην ορκωμοσία της κοπέλας του.

Στη νευρολογική με κροταφική βλάβη η 21χρονη

Στη νευρολογική κλινική με κάκωση στο κρανίο, νοσηλεύεται η 21χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά. Με τραύματα στο κεφάλι και στο πόδι, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου και υπεβλήθη σε χειρουργείο, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Το χειρουργείο έγινε στο πόδι της νεαρής κοπέλας και πήγε καλά, όπως δήλωσε το πρωί της Δευτέρας στο Mega, ο πρόεδρος των εργαζομένων στα νοσοκομεία Μιχάλης Γιαννάκος. Ο ίδιος ωστόσο επισήμανε πως η 21χρονη νοσηλεύεται στη νευρολογική κλινική, καθώς φέρει κάκωση στο κρανίο, από την οποία προκλήθηκε κροταφική βλάβη: «Έχει διαφύγει τον κίνδυνο, αλλά έχει δρόμο μπροστά της», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΕΟΔΗΝ.

Με ιλιγγιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω στους πεζούς το μπλε ΙΧ

Σε έναν δρόμο με όριο ταχύτητας τα 30 χιλιόμετρα, το μπλε ΙΧ που προκάλεσε το φρικτό τροχαίο, φαίνεται στα βίντεο να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα πριν πέσει πάνω στην οικογένεια που στεκόταν πεζή δίπλα στο δικό τους παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Ο 24χρονος, η μητέρα, η αδελφή του και η κοπέλα του δεν είχαν κανένα περιθώριο αντίδρασης. Το μπλε ΙΧ τους παρέσυρε, σκοτώνοντας ακαριαία τον 24χρονο, προτού σταματήσει στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης πολυκατοικίας.

Είχε προκαλέσει κι άλλο τροχαίο με τραυματισμό ο οδηγός - Είχε απασχολήσει και για ναρκωτικά

Ο 29χρονος δράστης του φρικτού τροχαίου στη Λούτσα το βράδυ του Σαββάτου, όπου σκοτώθηκε ο 24χρονος μπροστά στα μάτια της μητέρας του, της αδελφής του και της συντρόφου του, είχε πρωταγωνιστήσει και στο παρελθόν σε ανάλογο περιστατικό. Το 2020, είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα κατά το οποίο ένας δικός του φίλος -ηλικίας 22 ετών, κατά πληροφορίες- είχε τραυματιστεί σοβαρά. Παράλληλα, ο ίδιος είχε απασχολήσει τις αρχές και για υποθέσεις ναρκωτικών.

Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας στη Λούτσα που κατέγραψαν τη στιγμή του τροχαίου, αλλά και τα προηγούμενα δευτερόλεπτα, δείχνουν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε έναν δρόμο που βρίσκεται εντός κατοικημένης περιοχής, όπου το όριο, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, είναι στα 30 χιλιόμετρα την ώρα!

Μάλιστα, το μπλε αυτοκίνητο φαίνεται λίγο πριν πέσει πάνω στους πεζούς, φαίνεται να κάνει έναν ελιγμό, πιθανώς για να αποφύγει άλλο όχημα και εκεί πιθανολογούν οι αρχές ότι χάθηκε ο έλεγχος.

Το αλκοτέστ που έγινε στον 29χρονο είχε αρνητικό αποτέλεσμα, ωστόσο, αναμένονται τα αποτελέσματα και των τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, οι Αρχές έκαναν «φύλλο και φτερό» το εσωτερικό του αυτοκινήτου, καθώς ήθελαν να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν κρυμμένες ναρκωτικές ουσίες. Ο 29χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Η μητέρα του 29χρονου οδηγού που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα στη λεωφόρο Αρτέμιδος από Βραυρώνα προς Ραφήνα, ζήτησε συγγνώμη για την τραγωδία που προκάλεσε ο γιος της. «Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι, συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι».

Μόλις είχε φτάσει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της κοπέλας του ο 24χρονος

Ο 24χρονος που έχασε τη ζωή του, είχε μόλις φτάσει στην Ελλάδα από το Βέλγιο, όπου διέμενε, για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του, που θα γινόταν στην Κέρκυρα τις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σημαντικό «άνοιγμα» Ανδρουλάκη στα κόμματα της «δημοκρατικής αντιπολίτευσης» για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός στο κελί του βρέθηκε κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο 76χρονου στην Κύπρο - Χωρίς την καρδιά παρέδωσαν τη σορό στη χήρα του

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Μαδούρο: «Φύγε τώρα από τη Βενεζουέλα, αλλιώς...»

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: «Τρέχουν με χίλια, κάνουν ράλι» - Έκκληση των κατοίκων στο Newsbomb.gr - Νέο βίντεο

11:15ΚΟΣΜΟΣ

«Στέλνω την αγάπη μου σε όλους σας»: Η Μπριζίτ Μπαρντό καθησυχάζει τους θαυμαστές της για την υγεία της

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο από το Ρίο Ντε Τζανέιρο: Εκατοντάδες βεγγαλικά φώτισαν την πόλη για την πρωταθλήτρια Φλαμένγκο

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Πήρε φωτιά το κτήριο του BBC - Εκκένωση και διακοπή του προγράμματος

10:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Παπαπέτρου στο ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ | Οι διαιτητές της αγωνιστικής

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Mazda 6e στην Ελλάδα: Τιμές, εκδόσεις και εξοπλισμός

10:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR: Θλίψη για Κόουλμαν - Πέθανε η μητέρα του πριν τον αγώνα με Ατρόμητο

10:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να εξεταστεί η θανατική ποινή και ο χημικός ευνουχισμός σε όσους ασελγούν σε ανήλικα

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Μυστηριώδης μαύρος μύκητας του Τσερνόμπιλ «τρέφεται» από ραδιενέργεια!

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: Στη νευρολογική με κροταφική βλάβη νοσηλεύεται η 21χρονη - «Έχει δρόμο μπροστά της» - Σήμερα στον εισαγγελέα ο οδηγός

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Μαδρίτη: Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν πρόωρες εκλογές μετά από καταγγελίες για διαφθορά

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Έρχεται αφρικανική καταιγίδα...» - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

10:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: «Η άγνοια και ο εφησυχασμός συνεχίζουν να απειλούν - Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη»

10:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: Στο εδώλιο 32χρονος για τα βασανιστήρια των δύο ανηλίκων παιδιών της συντρόφου του

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Euromillions 123 εκατ.: H θεϊκή κίνηση που έχει κάνει νικητής

10:10ΚΟΣΜΟΣ

«Η Σταύρωση του Ιησού»: Ο χαμένος για 400 χρόνια πίνακας του Ρούμπενς πωλήθηκε για 2,7 εκατ. δολάρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροβομβίδες από το 1967, την εποχή του πολέμου της Κορέας, χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση που σκοτώθηκε ο 19χρονος Ραφαήλ - Τι λέει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Γαλυφιανάκη

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: «Τρέχουν με χίλια, κάνουν ράλι» - Έκκληση των κατοίκων στο Newsbomb.gr - Νέο βίντεο

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: Στη νευρολογική με κροταφική βλάβη νοσηλεύεται η 21χρονη - «Έχει δρόμο μπροστά της» - Σήμερα στον εισαγγελέα ο οδηγός

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Μαδούρο: «Φύγε τώρα από τη Βενεζουέλα, αλλιώς...»

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Χειμωνιάτικο σκηνικό

10:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: Στο εδώλιο 32χρονος για τα βασανιστήρια των δύο ανηλίκων παιδιών της συντρόφου του

09:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Δείτε γιατί μπορεί να τη χάσατε - Τα βασικά λάθη και οι «ευκαιρίες» ενοικίων με 5 και 10 ευρώ

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Νέα εποχή από σήμερα σε όλες τις πληρωμές – Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμα

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Εκδόθηκε για 9,3 εκατομμύρια πολίτες - Ποιοι δεν έλαβαν και γιατί

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Στα κορυφαία ρεκόρ βροχόπτωσης ο φετινός Νοέμβριος για την Ήπειρο

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Το μήνυμα του πατέρα του 19χρονου Ραφαήλ στον επιλοχία που τραυματίστηκε στην έκρηξη χειροβομβίδας

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κομμένη στα δύο η Ελλάδα – Κλειστή η ΠΑΘΕ και ο αυτοκινητόδρομος Ε65

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών - Τα μέλη του μοίραζαν «σατανιστικό» περιεχόμενο

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο από το Ρίο Ντε Τζανέιρο: Εκατοντάδες βεγγαλικά φώτισαν την πόλη για την πρωταθλήτρια Φλαμένγκο

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το «Rage bait» που ανακηρύχθηκε λέξη της χρονιάς για την Οξφόρδη για το 2025

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: Έτρεχε ιλιγγιωδώς ο οδηγός του ΙΧ, σε δρόμο με όριο τα 30 χλμ - Στη ΜΕΘ η 21χρονη τραυματίας - Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός στο κελί του βρέθηκε κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η «εξαφάνιση» του φαινομένου της ανάβλυσης στον Παναμά ανησυχεί ολόκληρο τον πλανήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ