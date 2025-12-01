Τροχαίο στη Λούτσα: «Τρέχουν με χίλια, κάνουν ράλι» - Έκκληση των κατοίκων

To IX του 29χρονου σταμάτησε στη σιδερένια περίφραξη, αφού παρέσυρε και σκότωσε έναν 24χρονο και τραυμάτισε τρεις γυναίκες, τη μία σοβαρά

«Τρέχουν με χίλια, κάνουν ράλι», δηλώνουν κάτοικοι της Λούτσας την επομένη του φρικτού τροχαίου δυστυχήματος στη λεωφόρο Αρτέμιδος, κάνοντας έκκληση στις αρχές να εντείνουν τα μέτρα ελέγχου, ώστε να μην θρηνήσουν άλλα θύματα.

Ως μια μόνιμη, νοσηρή και πέρα για πέρα επικίνδυνη κατάσταση, περιγράφουν κάτοικοι και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη λεωφόρο Αρτέμιδας την κατάσταση με την οδηγική συμπεριφορά και τη μη τήρηση του ΚΟΚ, με αφορμή το τραγικό δυστύχημα του Σαββάτου.

«Είναι θέμα τύχης για όλους εμάς τους υπόλοιπους το γεγονός ότι δεν έχουν συμβεί άλλα δυστυχήματα το τελευταίο διάστημα. Εδώ κάθε βράδυ, σε δρόμο με όριο 30 χιλιόμετρα, τρέχουν με χίλια, κάνουν πραγματικό ράλι! Πρόσφατα μάλιστα ένα ΙΧ κατέληξε σε τζαμαρία καταστήματος εδώ δίπλα, ευτυχώς χωρίς τραυματισμό», περιγράφει η Φωτεινή Τσούνη, που διατηρεί κατάστημα ακριβώς απέναντι από το σημείο του δυστυχήματος.

Δείτε τη μαρτυρία της στο Newsbomb.gr

Άλλοι κάτοικοι απευθύνουν έκκληση μέσω του Newsbomb για τη λήψη μέτρων από τις αρχές, όπως είναι η μονοδρόμηση, τα «σαμαράκια» και οι αυστηροί έλεγχοι για τα όρια ταχύτητας.

Παράλληλα αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τις πρώτες δραματικές στιγμές μετά το τροχαίο:

Νέο βίντεο που αποκαλύπτει το Newsbomb.gr, δείχνει το σημείο του τροχαίου, ελάχιστα λεπτά μετά τη σύγκρουση. Στην εικόνα φαίνεται το μπλε ΙΧ του 29χρονου που προκάλεσε το δυστύχημα θερίζοντας τους πεζούς, που δεν είχαν καμία δυνατότητα αντίδρασης καθώς έπεσε πάνω τους με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Το ΙΧ βγήκε εκτός δρόμου, διέσχισε το πεζοδρόμιο και κατέληξε στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενου κτηρίου, όπου και σταμάτησε την ξέφρενη πορεία του. Εν τω μεταξύ όμως, είχε τραυματίσει θανάσιμα τον 24χρονο που βρισκόταν μόλις λίγες ώρες στην Ελλάδα, από το Βέλγιο όπου εργαζόταν, προκειμένου να παραστεί στην ορκωμοσία της κοπέλας του.

Στη νευρολογική με κροταφική βλάβη η 21χρονη

Στη νευρολογική κλινική με κάκωση στο κρανίο, νοσηλεύεται η 21χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά. Με τραύματα στο κεφάλι και στο πόδι, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου και υπεβλήθη σε χειρουργείο, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Το χειρουργείο έγινε στο πόδι της νεαρής κοπέλας και πήγε καλά, όπως δήλωσε το πρωί της Δευτέρας στο Mega, ο πρόεδρος των εργαζομένων στα νοσοκομεία Μιχάλης Γιαννάκος. Ο ίδιος ωστόσο επισήμανε πως η 21χρονη νοσηλεύεται στη νευρολογική κλινική, καθώς φέρει κάκωση στο κρανίο, από την οποία προκλήθηκε κροταφική βλάβη: «Έχει διαφύγει τον κίνδυνο, αλλά έχει δρόμο μπροστά της», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΕΟΔΗΝ.

Με ιλιγγιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω στους πεζούς το μπλε ΙΧ

Σε έναν δρόμο με όριο ταχύτητας τα 30 χιλιόμετρα, το μπλε ΙΧ που προκάλεσε το φρικτό τροχαίο, φαίνεται στα βίντεο να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα πριν πέσει πάνω στην οικογένεια που στεκόταν πεζή δίπλα στο δικό τους παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Ο 24χρονος, η μητέρα, η αδελφή του και η κοπέλα του δεν είχαν κανένα περιθώριο αντίδρασης. Το μπλε ΙΧ τους παρέσυρε, σκοτώνοντας ακαριαία τον 24χρονο, προτού σταματήσει στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης πολυκατοικίας.

Είχε προκαλέσει κι άλλο τροχαίο με τραυματισμό ο οδηγός - Είχε απασχολήσει και για ναρκωτικά

Ο 29χρονος δράστης του φρικτού τροχαίου στη Λούτσα το βράδυ του Σαββάτου, όπου σκοτώθηκε ο 24χρονος μπροστά στα μάτια της μητέρας του, της αδελφής του και της συντρόφου του, είχε πρωταγωνιστήσει και στο παρελθόν σε ανάλογο περιστατικό. Το 2020, είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα κατά το οποίο ένας δικός του φίλος -ηλικίας 22 ετών, κατά πληροφορίες- είχε τραυματιστεί σοβαρά. Παράλληλα, ο ίδιος είχε απασχολήσει τις αρχές και για υποθέσεις ναρκωτικών.

Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας στη Λούτσα που κατέγραψαν τη στιγμή του τροχαίου, αλλά και τα προηγούμενα δευτερόλεπτα, δείχνουν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε έναν δρόμο που βρίσκεται εντός κατοικημένης περιοχής, όπου το όριο, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, είναι στα 30 χιλιόμετρα την ώρα!

Μάλιστα, το μπλε αυτοκίνητο φαίνεται λίγο πριν πέσει πάνω στους πεζούς, φαίνεται να κάνει έναν ελιγμό, πιθανώς για να αποφύγει άλλο όχημα και εκεί πιθανολογούν οι αρχές ότι χάθηκε ο έλεγχος.

Το αλκοτέστ που έγινε στον 29χρονο είχε αρνητικό αποτέλεσμα, ωστόσο, αναμένονται τα αποτελέσματα και των τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, οι Αρχές έκαναν «φύλλο και φτερό» το εσωτερικό του αυτοκινήτου, καθώς ήθελαν να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν κρυμμένες ναρκωτικές ουσίες. Ο 29χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Η μητέρα του 29χρονου οδηγού που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα στη λεωφόρο Αρτέμιδος από Βραυρώνα προς Ραφήνα, ζήτησε συγγνώμη για την τραγωδία που προκάλεσε ο γιος της. «Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι, συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι».

Μόλις είχε φτάσει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της κοπέλας του ο 24χρονος

Ο 24χρονος που έχασε τη ζωή του, είχε μόλις φτάσει στην Ελλάδα από το Βέλγιο, όπου διέμενε, για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του, που θα γινόταν στην Κέρκυρα τις επόμενες ημέρες.

