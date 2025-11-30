Τροχαίο στη Λούτσα: 24χρονος ο νεκρός, η μητέρα, η αδελφή και η κοπέλα του τραυματίες

Ένας 24χρονος νεαρός άνδρας είναι ο νεκρός από το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, όταν αυτοκίνητο έπεσε με υπερβολική ταχύτητα πάνω σε τέσσερις πεζούς, που στέκονταν στην άκρη του δρόμου.

Ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα τα μεσάνυχτα στην λεωφόρο Αρτέμιδος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Ο άνδρας φέρεται να έχει προκαλέσει και στο παρελθόν τροχαίο ατύχημα με τραυματισμούς, ενώ έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το αλκοτέστ που έγινε είχε αρνητικό αποτέλεσμα, όμως αναμένονται τα αποτελέσματα και των τοξικολογικών εξετάσεων.

Η στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Αρχικά, φαίνεται ένα μπλε αυτοκίνητο να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο εκτός ελέγχου, πέφτει πάνω σε πεζούς, παρασύροντάς τους σε κλάσματα του δευτερολέπτου, πριν βγει εκτός δρόμου και ακινητοποιηθεί σε μια περίφραξη.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει το μπλε αυτοκίνητο που προκάλεσε το δυστύχημα να έχει αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, καθώς κινούνταν επί της Λεωφόρου Αρτέμιδος 86, στην Αρτέμιδα, με κατεύθυνση από Βραυρώνα προς Ραφήνα.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα αυτό να εκτοξευθεί προς τα δεξιά, προσκρούοντας αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια και σε ένα δεύτερο.

Δίπλα από το δεύτερο αυτοκίνητο την ώρα της πρόσκρουσης, στέκονταν τέσσερα άτομα: Ο 24χρονος, 22χρονη αδελφή του, η 21χρονη κοπέλα του και η 57χρονη μητέρα του. Κατά πληροφορίες, εκείνη την ώρα είχαν μόλις φτάσει στην περιοχή και έβγαζαν πράγματα από το αυτοκίνητό τους, όταν τους χτύπησε ο 29χρονος.

Το αυτοκίνητο σταμάτησε τελικά στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης οικίας, παρασύροντας τον 24χρονο που σκοτώθηκε ακαριαία.

Ο οδηγός και οι τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρά, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα ΕΚΑΒ και νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο ΚΑΤ.

Ο 29χρονος είναι ελαφρά τραυματίας και αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ώστε να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία.

