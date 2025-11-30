Φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

Ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα είχαμε τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή της Λούτσας, καθώς ΙΧ εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε τρία άτομα με αποτέλεσμα ένα εξ αυτών να χάσει τη ζωή του.

Λίγο μετά τις 00:30 σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο οδηγός ενός ΙΧ κινούμενος επί της λεωφόρου Αρτέμιδος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να πέσει πάνω σε τρία άτομα, που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δίπλα από τους πεζούς, υπήρχε παρκαρισμένο όχημα, με τον οδηγό μέσα, ο οποίος και έχασε τη ζωή του από τη σύγκρουση. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο οδηγός του οχήματος επίσης τραυματίστηκε, ενώ τραυματισμένοι είναι και οι πεζοί.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

