Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έπειτα από σύγκρουση με ταξί
Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (30/11) στην ανατολική Θεσσαλονίκη με νεκρό έναν 35χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.
Συγκεκριμένα, περίπου στις 02:15, κάτω από άγνωστες συνθήκες ταξί που οδηγούσε 39χρονος, συγκρούστηκε με μηχανή που οδηγούσε 35χρονος, επί των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή με Πατριάρχου Γρηγορίου στη Χαριλάου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του δεύτερου.
Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη.
Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
