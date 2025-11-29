Ηλεία: Τρελή πορεία αυτοκινήτου στην Πύργου-Πατρών - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Στο νοσοκομείο του Πύργου μεταφέρθηκε το Σάββατο (29/11) ο οδηγός ενός αυτοκινήτου, ο οποίος τα ξημερώματα διέγραψε ανεξέλεγκτη πορεία και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού, στην Εθνική Οδό Πύργου–Πατρών, στο ύψος της διασταύρωσης Βουνάργου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο οδηγός κατευθυνόταν προς την Αμαλιάδα όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ.

Το όχημα ακολούθησε τρελή πορεία, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε σε μεγάλο μεταλλικό στύλο και τελικά κατέληξε στη βοηθητική οδό.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα από την Τροχαία Πύργου.

