Δύο τροχαία τα ξημερώματα σε Χαμοστέρνας και Κηφισό
Στη Χαμοστέρνας σημειώθηκε καραμπόλα τριών οχημάτων, ενώ στον Κηφισό, απορριμματοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ
Τροχαίο με υλικές ζημιές σημειώθηκε στη γέφυρα της Χαμοστέρνας τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/11) με την εμπλοκή αρκετών οχημάτων.
Στο τροχαίο ενεπλάκησαν 3-4 οχήματα, με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει ένα εξ αυτών, ενώ από το ατύχημα υπήρξαν ελαφρά τραυματίες.
Τροχαίο ατύχημα εξαιτίας του οποίου σημειώθηκαν καθυστερήσεις νωρίς το πρωί συνέβη τα ξημερώματα και στον Κηφισό, στο ύψος του ΚΤΕΛ, όπου ένα απορριμματοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ.
