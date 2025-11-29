Κακοκαιρία Adel: Νυχτερινό «χτύπημα» στην Αθήνα - Έπεσαν δέντρα, πλημμύρισαν δρόμοι

Στα ανατολικά μετατοπίζεται το μέτωπο των καταιγίδων που συγκροτούν την κακοκαιρία Adel, δημιουργώντας ένα εντονο σύμπλεγμα που ξεπερνάει τα 300 χιλιόμετρα στο ανατολικό και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Ως εκ τούτου τις επόμενες ώρες θα χρειαστεί προσοχή σε Θάσο, Λήμνο, Σαμοθράκη Χίο Μυτιλήνη, Ικαρία, Σάμο και στα Δωδεκάνησα. Όπως και στην Δυτική Ελλάδα αλλά και στην Αττική, τα φαινόμενα θα έχουν έντονο χαρακτήρα και ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζόπτωσεις. Τοπικές καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν και στην Κρήτη.

Στα ανατολικά μεταφέρεται το σύμπλεγμα της κακοκαιρίας ADEL

Τα νυχτοπερπατήματα της Adel

Πεσμένα δέντρα και καταστροφές άφησε πίσω της το νυχτερινό πέρασμα της κακοκαιρία Adel από την Αθήνα, καθώς λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μια νέα σφοδρή καταιγίδα έπληξε την Αθήνα με χαλάζι, δυνατό αέρα και έντονη βροχή σε πολλές περιοχές, που είχε ως αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια.

Τα φαινόμενα ξεκίνησαν από τα νότια προάστια και κινήθηκαν γρήγορα προς τα δυτικά και τα βόρεια, φτάνοντας μέσα σε λίγα λεπτά στο κέντρο της Αθήνας. Την ίδια ώρα, κάτοικοι σε αρκετές συνοικίες μιλούσαν για ισχυρές ριπές ανέμου που δυσκόλεψαν την κυκλοφορία.

Ισχυρή χαλαζόπτωση στον Πειραιά

Στον Πειραιά, η χαλαζόπτωση ήταν ιδιαίτερα έντονη. Οι δρόμοι καλύφθηκαν από το χαλάζι, δημιουργώντας προβλήματα στην κίνηση και μικρές καθυστερήσεις. Όπως λένε όσοι βρίσκονταν στην περιοχή, η καταιγίδα ήταν ξαφνική και πολύ δυνατή.

Προβλήματα και καταστροφές

Το βραδινό χτύπημα της κακοκαιρίας Adel που ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Η έντονη βροχόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι, την ίδια ώρα που σε ορισμένα σημεία έπεφτε χαλάζι, δημιούργησαν εστίες κινδύνου σε δρόμους και κατοικημένες περιοχές.

Σοβαρές ζημιές στην Κηφισιά

Η καταιγίδα διήρκησε περίπου 10 λεπτά. Κι όμως, αυτό το σύντομο διάστημα ήταν αρκετό για να προκαλέσει σημαντικές ζημιές, ιδιαίτερα στην Κηφισιά. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων σε κεντρικά σημεία της περιοχής.

Στην οδό Κοκκινάκη κατέρρευσε ένας ευκάλυπτος, ενώ στην οδό Ελάτης έπεσε ένα πεύκο μέσα στην αυλή κατοικίας. Όπως λένε όσοι βρίσκονται εκεί, στην ίδια οδό έσπασε και πυλώνας ρεύματος, προκαλώντας πρόσθετα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Προβλήματα και σε Πειραιά – Κερατσίνι

Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε Πειραιά και Κερατσίνι, όπου η βροχή και ο δυνατός άνεμος δυσκόλεψαν την κυκλοφορία, με συνεργεία να επιχειρούν μέχρι αργά για την αποκατάσταση των ζημιών.



Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με τις προβλέψεις σήμερα Σάββατο το κύριο μέτωπο της κακοκαιρίας Αdel κινούμενο ανατολικότερα, θα επηρεάσει την ανατολική νησιωτική χώρα. Συγκεκριμένα, από τη Λήμνο, τη Λέσβο, τη Χίο μέχρι και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αυξημένη συννεφιά και ασθενείς βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, με σποραδικές καταιγίδες στη δυτική Κρήτη και στη Θράκη.

Το απόγευμα η κακοκαιρία θα αποδυναμωθεί σημαντικά, οι βροχές θα μειωθούν και ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί.



Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 15-16 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τοπικά 18 στα ανατολικά τμήματα και μέχρι 20 βαθμούς θα φτάσουν οι μέγιστες θερμοκρασίες στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι βορειοδυτικοί 3-5, τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι αρχικά νοτιοδυτικοί 5-6 μποφόρ, αλλά βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, με μικρή εξασθένηση.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση καιρού για το Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Iσχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα



Γενικά χαρακτηριστικά



Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, κατά τόπους στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και σταδιακά από το μεσημέρι στην υπόλοιπη χώρα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5, τοπικά στα δυτικά και τα νότια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς, στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς ενώ στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις και από το μεσημέρι λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη Θράκη ενώ στη Μακεδονία ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

