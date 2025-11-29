Κακοκαιρία Adel: Πτώσεις δέντρων σε Κηφισιά, Πειραιά και Κερατσίνι από την νυχτερινή καταιγίδα

Το βραδινό χτύπημα της κακοκαιρίας Adel που ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Η έντονη βροχόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι, την ίδια ώρα που σε ορισμένα σημεία έπεφτε χαλάζι, δημιούργησαν εστίες κινδύνου σε δρόμους και κατοικημένες περιοχές.

Σοβαρές ζημιές στην Κηφισιά

Η καταιγίδα διήρκησε περίπου 10 λεπτά. Κι όμως, αυτό το σύντομο διάστημα ήταν αρκετό για να προκαλέσει σημαντικές ζημιές, ιδιαίτερα στην Κηφισιά. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων σε κεντρικά σημεία της περιοχής.

Στην οδό Κοκκινάκη κατέρρευσε ένας ευκάλυπτος, ενώ στην οδό Ελάτης έπεσε ένα πεύκο μέσα στην αυλή κατοικίας. Όπως λένε όσοι βρίσκονται εκεί, στην ίδια οδό έσπασε και πυλώνας ρεύματος, προκαλώντας πρόσθετα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Προβλήματα και σε Πειραιά – Κερατσίνι

Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε Πειραιά και Κερατσίνι, όπου η βροχή και ο δυνατός άνεμος δυσκόλεψαν την κυκλοφορία, με συνεργεία να επιχειρούν μέχρι αργά για την αποκατάσταση των ζημιών.

