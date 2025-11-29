Καλιφόρνια: 90χρονος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητο σε καφετέρια και τη διέλυσε

Ένας ηλικιωμένος οδηγός τραυματίστηκε όταν το αυτοκίνητό του εισέβαλε σε καφετέρια το βράδυ της Ημέρας των Ευχαριστιών, στο Λος Γκάτος της Καλιφόρνια, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Los Gatos–Monte Sereno ανακοίνωσε ότι οι αρχές κλήθηκαν στο Los Gatos Coffee Roasting Company λίγο μετά τις 9 μ.μ. της Πέμπτης.

Ο οδηγός, 90 ετών και κάτοικος της περιοχής, απεγκλωβίστηκε από το όχημα από τους πυροσβέστες και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής σε «σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Φωτογραφία από το σημείο δείχνει το μαύρο σεντάν στο εσωτερικό του καταστήματος, με το κτίριο να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το αλκοόλ ενδέχεται να αποτέλεσε παράγοντα στο περιστατικό, χωρίς να αποκλείεται οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Το καφέ ήταν κλειστό και άδειο την ώρα της σύγκρουσης, ενώ ο 90χρονος ήταν ο μόνος επιβάτης στο όχημα.