Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Εκτός ελέγχου το ΙΧ που θέρισε τους πεζούς, σκοτώνοντας έναν

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας νεαρός άνδρας, πεζός, όταν έπεσε πάνω του με πολύ μεγάλη ταχύτητα, ένα εκτός ελέγχου αυτοκίνητο τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα.

Τρεις νεαροί ετοιμάζονταν να μπουν παρκαρισμένο αυτοκίνητο στην άκρη ήσυχου και σχετικά άδειου δρόμου, στη Λούτσα της Ανατολικής Αττικής, όταν ένα μπλε αυτοκίνητο, του οποίου ο οδηγός έχασε τον έλεγχο για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έπεσε πάνω τους με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Το μπλε αυτοκίνητο που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα Facebook

Το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση irafina.gr

Ο ένας από τους νεαρούς χτύπησε πολύ σοβαρά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Τραυματίας είναι και ο οδηγός του ΙΧ.

Το φρικτό τροχαίο δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 00:30. Το ΙΧ που το προκάλεσε κινούνταν επί της λεωφόρου Αρτέμιδος, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, 26 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία, ενώ κατά πληροφορίες, νεκρός είναι ένας 24χρονος που μόλις είχε φτάσει στην Αθήνα από το Βέλγιο όπου εργαζόταν. Κατά πληροφορίες, ο άτυχος νεαρός βρισκόταν στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου και εκτινάχθηκε στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει με το κεφάλι βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

