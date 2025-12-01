Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: Έτρεχε ιλιγγιωδώς ο οδηγός του ΙΧ, σε δρόμο με όριο τα 30 χλμ

Εξιτήριο πήραν η μητέρα και η αδελφή του 24χρονου που σκοτώθηκε ακαριαία στο σημείο

Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: Έτρεχε ιλιγγιωδώς ο οδηγός του ΙΧ, σε δρόμο με όριο τα 30 χλμ
Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του τροχαίου δυστυχήματος που έγινε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στη λεωφόρο Αρτέμιδος, στη Λούτσα.

Σε έναν δρόμο με όριο ταχύτητας τα 30 χιλιόμετρα, το μπλε ΙΧ που προκάλεσε το φρικτό τροχαίο, φαίνεται στα βίντεο να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα πριν πέσει πάνω στην οικογένεια που στεκόταν πεζή δίπλα στο δικό τους παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Ο 24χρονος, η μητέρα, η αδελφή του και η κοπέλα του δεν είχαν κανένα περιθώριο αντίδρασης. Το μπλε ΙΧ τους παρέσυρε, σκοτώνοντας ακαριαία τον 24χρονο, προτού σταματήσει στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης πολυκατοικίας. Η 21χρονη κοπέλα του άτυχου θύματος, δίνει μάχη στη ΜΕΘ με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο πόδι, ενώ ελαφρύτερα τραυματίστηκαν οι άλλες δύο γυναίκες.

Είχε προκαλέσει κι άλλο τροχαίο με τραυματισμό ο οδηγός - Είχε απασχολήσει και για ναρκωτικά

Ο 29χρονος δράστης του φρικτού τροχαίου στη Λούτσα το βράδυ του Σαββάτου, όπου σκοτώθηκε ο 24χρονος μπροστά στα μάτια της μητέρας του, της αδελφής του και της συντρόφου του, είχε πρωταγωνιστήσει και στο παρελθόν σε ανάλογο περιστατικό. Το 2020, είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα κατά το οποίο ένας δικός του φίλος -ηλικίας 22 ετών, κατά πληροφορίες- είχε τραυματιστεί σοβαρά. Παράλληλα, ο ίδιος είχε απασχολήσει τις αρχές και για υποθέσεις ναρκωτικών.

Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας στη Λούτσα που κατέγραψαν τη στιγμή του τροχαίου, αλλά και τα προηγούμενα δευτερόλεπτα, δείχνουν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε έναν δρόμο που βρίσκεται εντός κατοικημένης περιοχής, όπου το όριο, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, είναι στα 30 χιλιόμετρα την ώρα!

Μάλιστα, το μπλε αυτοκίνητο φαίνεται λίγο πριν πέσει πάνω στους πεζούς, φαίνεται να κάνει έναν ελιγμό, πιθανώς για να αποφύγει άλλο όχημα και εκεί πιθανολογούν οι αρχές ότι χάθηκε ο έλεγχος.

Το αλκοτέστ που έγινε στον 29χρονο είχε αρνητικό αποτέλεσμα, ωστόσο, αναμένονται τα αποτελέσματα και των τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, οι Αρχές έκαναν «φύλλο και φτερό» το εσωτερικό του αυτοκινήτου, καθώς ήθελαν να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν κρυμμένες ναρκωτικές ουσίες. Ο 29χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και σε βάρος του αναμένεται να σχηματιστεί νέα δικογραφία.

Η μητέρα του 29χρονου οδηγού που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα στη λεωφόρο Αρτέμιδος από Βραυρώνα προς Ραφήνα, ζήτησε συγγνώμη για την τραγωδία που προκάλεσε ο γιος της. «Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι, συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι».

Μόλις είχε φτάσει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της κοπέλας του ο 24χρονος

Ο 24χρονος που έχασε τη ζωή του, είχε μόλις φτάσει στην Ελλάδα από το Βέλγιο, όπου διέμενε, για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του, που θα γινόταν στην Κέρκυρα τις επόμενες ημέρες. Η 21χρονη κοπέλα χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε μονάδα Αναζωογόνησης με μηχανήματα ΜΕΘ, έχοντας κάκωση στο κρανίο και κροταφική βλάβη, καθώς και σοβαρό τραύμα στο πόδι.

Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: Έτρεχε ιλιγγιωδώς ο οδηγός του ΙΧ, σε δρόμο με όριο τα 30 χλμ - Στη ΜΕΘ η 21χρονη τραυματίας - Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες

