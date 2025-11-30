Τροχαίο στη Λούτσα: Χειρουργήθηκε η σύντροφος του άτυχου 24χρονου – Φύλλο & φτερό το ΙΧ του 29χρονου

Ο δράστης του φρικτού τροχαίου στη Λούτσα το βράδυ του Σαββάτου, όπου σκοτώθηκε ένας 24χρονος μπροστά στα μάτια της μητέρας του και της συντρόφου του, είχε πρωταγωνιστήσει και στο παρελθόν σε ανάλογο περιστατικό.

Το 2020, είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα και κάποια άτομα είχαν τραυματιστεί σοβαρά.

Η μητέρα του 29χρονου οδηγού που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα στη λεωφόρο Αρτέμιδος από Βραυρώνα προς Ραφήνα, ζήτησε συγγνώμη για την τραγωδία που προκάλεσε ο γιος της.

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι, συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι».

Ο 24χρονος που έχασε τη ζωή του, είχε μόλις φτάσει στην Ελλάδα από το Βέλγιο, όπου διέμενε, για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του

Το αλκοτέστ που έγινε στον 29χρονο είχε αρνητικό αποτέλεσμα, ωστόσο, αναμένονται τα αποτελέσματα και των τοξικολογικών εξετάσεων.

Η στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Αρχικά, φαίνεται ένα μπλε αυτοκίνητο να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο εκτός ελέγχου, πέφτει πάνω σε πεζούς, παρασύροντάς τους σε κλάσματα του δευτερολέπτου, πριν βγει εκτός δρόμου και ακινητοποιηθεί σε μια περίφραξη.

Χειρουργήθηκε η σύντροφος του άτυχου 24χρονου

Η σύντροφος του άτυχου 24χρονου χειρουργήθηκε απόψε (30/11) και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε μονάδα Αναζωογόνησης με μηχανήματα ΜΕΘ, έχοντας κάκωση στο κρανίο και κροταφική βλάβη, ενώ παράλληλα, οι Αρχές έκαναν «φύλλο και φτερό» το εσωτερικό του αυτοκινήτου, καθώς ήθελαν να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν κρυμμένες ναρκωτικές ουσίες.

Ελαφρά τραυματισμένος είναι ο 29χρονος οδηγός, σε βάρος του οποίου αναμένεται να σχηματιστεί νέα δικογραφία.

