Τροχαίο στη Λούτσα: «Λυπάμαι για το παιδί, συγγνώμη» λέει η μητέρα του 29χρονου οδηγού

Το σημείο που σταμάτησε την τρελή πορεία του το αυτοκίνητο του 29χρονου

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει ο τραγικός θάνατος του 24χρονου σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Λούτσα το βράδυ του Σαββάτου

Η μητέρα του 29χρονου οδηγού που κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα στη λεωφόρο Αρτέμιδος από Βραυρώνα προς Ραφήνα, μιλώντας στο mega ζήτησε συγγνώμη για την τραγωδία που προκάλεσε ο γιος της:

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 24χρονος που έχασε τη ζωή του είχε μόλις φτάσει στην Ελλάδα από το Βέλγιο, όπου διέμενε, για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του.

Ο 29χρονος οδηγός φέρεται να έχει προκαλέσει και στο παρελθόν τροχαίο ατύχημα με τραυματισμούς και να έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Το αλκοτέστ που του έγινε είχε αρνητικό αποτέλεσμα, ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα και των τοξικολογικών εξετάσεων.

Η στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Αρχικά, φαίνεται ένα μπλε αυτοκίνητο να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο εκτός ελέγχου, πέφτει πάνω σε πεζούς, παρασύροντάς τους σε κλάσματα του δευτερολέπτου, πριν βγει εκτός δρόμου και ακινητοποιηθεί σε μια περίφραξη.

Προσοχή, σκληρές εικόνες:

Υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει το μπλε αυτοκίνητο που προκάλεσε το δυστύχημα να έχει αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, καθώς κινούνταν επί της Λεωφόρου Αρτέμιδος 86, στην Αρτέμιδα, με κατεύθυνση από Βραυρώνα προς Ραφήνα.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα αυτό να εκτοξευθεί προς τα δεξιά, προσκρούοντας αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια και σε ένα δεύτερο.

Το μπλε αυτοκίνητο που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα Facebook

Δίπλα από το δεύτερο αυτοκίνητο την ώρα της πρόσκρουσης, στέκονταν τέσσερα άτομα: Ο 24χρονος, 22χρονη αδελφή του, η 21χρονη κοπέλα του και η 57χρονη μητέρα του. Κατά πληροφορίες, εκείνη την ώρα είχαν μόλις φτάσει στην περιοχή και έβγαζαν πράγματα από το αυτοκίνητό τους, όταν τους χτύπησε ο 29χρονος.

Το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση irafina.gr

Το αυτοκίνητο σταμάτησε τελικά στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης οικίας, παρασύροντας τον 24χρονο που σκοτώθηκε ακαριαία.

Ο οδηγός και οι τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρά, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα ΕΚΑΒ και νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο ΚΑΤ.

Ο 29χρονος είναι ελαφρά τραυματίας και αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ώστε να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία.

