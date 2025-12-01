Κακοκαιρία Adel: Στα κορυφαία ρεκόρ βροχόπτωσης ο φετινός Νοέμβριος για την Ήπειρο

Στα κορυφαία ρεκόρ βροχόπτωσης εντάσσεται ο φετινός Νοέμβριος για την Ήπειρο, καθώς η κακοκαιρία Adel προκάλεσε ακραία φαινόμενα.

Ο Νοέμβριος του 2025 καταγράφηκε ως ένας από τους πιο υγρούς των τελευταίων ετών για τη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, σύμφωνα με τα στοιχεία του εκτεταμένου δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Τα δεδομένα δείχνουν ιδιαίτερα υψηλές ποσότητες βροχής:

4 σταθμοί κατέγραψαν πάνω από 800 χιλιοστά ,

κατέγραψαν πάνω από , 13 σταθμοί πάνω από 600 χιλιοστά ,

πάνω από , 33 σταθμοί πάνω από 400 χιλιοστά ,

πάνω από , ενώ 283 σταθμοί (το 51% του συνόλου) σημείωσαν πάνω από 100 χιλιοστά βροχής.

Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχόπτωσης καταγράφηκε στον Καταρράκτη Άρτας, όπου σημειώθηκαν 1.055 χιλιοστά, με μικρές απώλειες δεδομένων λόγω παροδικών διακοπών στη μετάδοση.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακά ήταν τα ύψη βροχής στην ορεινή ζώνη των Τζουμέρκων, όπου οι ποσότητες ξεπέρασαν τα 1.000 χιλιοστά μέσα σε έναν μόνο μήνα.

Τα ρεκόρ του Νοεμβρίου

Οι τιμές που καταγράφηκαν στον Καταρράκτη και στα Λεπιανά Άρτας περιλαμβάνονται στα δέκα μεγαλύτερα μηνιαία ύψη βροχής από την έναρξη λειτουργίας του δικτύου του Meteo.gr.

Τα μεγαλύτερα αυτά ύψη βροχής συνδέονται με τρεις έντονες περιόδους κακοκαιρίας: τον Φεβρουάριο 2019 (Χιόνη, Ωκεανίς), τον Σεπτέμβριο 2023 (Daniel, Ηλίας) και τον Νοέμβριο 2025, ο οποίος επηρεάστηκε από την κακοκαιρία Adel.

