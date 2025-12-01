Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη - Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Πότε έρχεται

Νέο βαρομετρικό χαμηλό αναπτύσσεται στις ακτές της βόρειας Αφρικής το οποίο θα κινηθεί ανατολικά και αναμένεται να δώσει τέλος στις ήπιες καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη.

Από την Τετάρτη και έως το τέλος της εβδομάδας σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη μία κακοκαιρία ανάλογης έντασης με την Adel, που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε δυτική, αλλά και βόρεια Ελλάδα, θα κάνει την εμφάνισή της.

Ισχυρές βροχές θα ξεκινήσουν από τα δυτικά, ενώ θα σημειωθούν και πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά, κάτι που θα ευνοήσει τα χιονοδρομικά κέντρα, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν κοντά στα Χριστούγεννα.

Δείτε την αναλυτική πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη: