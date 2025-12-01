Καιρός: Με λιακάδα και μέχρι 21 βαθμούς ξεκινάει ο Δεκέμβριος – Νέα κακοκαιρία από Τετάρτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ασθενείς τοπικές βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα και από το βράδυ στο Ιόνιο.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 με 21 βαθμούς.

Αρναούτογλου: Νέα κακοκαιρία από Τετάρτη

Η Τετάρτη θα είναι η «σχετικά η πιο βροχερή μέρα, αλλά δεν φαίνεται να έχει αυτό το σύστημα την ίδια δυναμική», ιδιαίτερα στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία της προηγούμενης εβδομάδας, όπως αναφέρει στην πρόγνωσή του ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ωστόσο, προσθέτει πως θα σημειωθούν αξιόλογες βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα στα νησιά του Ιουνίου.

Την Πέμπτη θα παρουσιαστεί άστατος ο καιρός αρχικά στα δυτικά της χώρας, στο Αιγαίο και στην Κρήτη, ενώ ισχυρές βροχές θα σημειωθούν και στα Δωδεκάνησα.

Θερμοκρασιακά, δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο, τουλάχιστον μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα και από τα δυτικά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στα θαλάσσια 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος και από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το βράδυ στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. από το βράδυ νότιοι νοτιοανατολικοί στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην Κρήτη όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-12-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, με βροχές αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 τοπικά στα νότια ηπειρωτικά τους 19 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-12-2025

Στη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις και στα Δωδεκάνησα το βράδυ βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα κυρίως νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανόν να είναι έντονα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Από το βράδυ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει τοπικά μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-12-2025

Νεφώσεις με βροχές και στα θαλάσσια και παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-12-2025

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια πιθανώς τοπικά ισχυρές. Στα δυτικά άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν πρόσκαιρα τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου πρόσκαιρα 7 πιθανώς 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.