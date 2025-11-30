Καιρός: Προ των πυλών η νέα κακοκαιρία - Ηχηρή προειδοποίηση Τσατραφύλλια για έντονα φαινόμενα

Με ήπιες καιρικές συνθήκες θα κάνει «ποδαρικό» ο Δεκέμβριος, ωστόσο από την Τετάρτη (3/11) θα οργανωθεί βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα δώσει νέο κύκλο βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά την Τετάρτη το πρωί στα δυτικά, θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά και μέχρι την Κυριακή θα σαρώσουν όλη τη χώρα.

Η δυτική Ελλάδα , η βόρεια και το Αιγαίο φαίνεται να δέχονται προς το παρών τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Ο καιρός αύριο (1/12)

Τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου ασθενείς βροχές τοπικού χαρακτήρα θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με το meteo.gr, στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 12-14, στη Θεσσαλία από 5 έως 16-17 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 16-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 15-16, και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς άνεμοι μεταβαλλόμενων διευθύνσεων.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17-18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 13 βαθμούς.

