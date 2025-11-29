Καιρός: Σε αυτή την περιοχή θα πέσει ο υδράργυρος κάτω από 0°C - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Η πορεία του καιρού τις επόμενες ώρες

Καιρός: Σε αυτή την περιοχή θα πέσει ο υδράργυρος κάτω από 0°C - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες
Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού την Κυριακή (30/11) με καταιγίδες να αναμένονται, κυρίως, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Λίγες βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και νότια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με εντάσεις 5-6 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo.gr, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, με βελτίωση το απόγευμα. Στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο και τοπικά στην Κρήτη αναμένονται λίγες βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει βελτιωμένος καιρός. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 12-14, στη Θεσσαλία από 4 έως 16-17 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 15-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 8 έως 15-16, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 8 έως 15-17 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 19-21 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων με εντάσεις έως 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Ενισχυμένο δυτικό ρεύμα με εντάσεις έως 6 μποφόρ θα επικρατήσει στον Κορινθιακό.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ και στα δυτικά τμήματα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 12 βαθμούς.

Δείτε live εικόνα του καιρού:

Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Σε εκτόνωση βρίσκεται σταδιακά η κακοκαιρία Adel, με τον Γιώργο Τσατραφύλλια να σημειώνει ότι θα ακολουθήσουν τέσσερις ημέρες ήπιων καιρικών συνθηκών, μέχρι την άφιξη του νέου κύματος κακοκαιρίας την Πέμπτη (4/12).

Χαρακτηριστικά, ο μετεωρολόγος αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ότι μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου δεν φαίνεται κάποια σοβαρή ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

