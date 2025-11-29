Καιρός-Κολυδάς: «Ένας Δεκέμβρης απ' τα παλιά» - Εκτίμηση υετού το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου

Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Adel προς τα ανατολικά, ο καιρός θα βελτιωθεί πρόσκαιρα γαι τις επόμενες δύο ημέρες, ενώ ένας νέος γύρος βροχοπτώσεων προβλέπεται να κάνει την εμφάνισή του στη χώρα από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Μάλιστα, προβλέπεται ότι η Ελλάδα θα εισέλθει «δυναμικά» στον Δεκέμβριο με αυξημένο υετό στις νοτιοανατολικές περιοχές, ενώ η τάση των δύο εβδομάδων δεν παρουσιάζει κάποιο «ακραίο» καιρικό μοτίβο, αλλά μια σταθερά υγρή περίοδο.

Οι εβδομαδιαίοι χάρτες ακοκλίσεων υετού του ECMWF για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου σκιαγραφούν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον καιρικό σκηνικό, με μία περίοδο αυξημένου υετού να προβλέπεται στην Ελλάδα.

Στο διάστημα 1-15 Δεκεμβρίου φαίνεται να χαρακτηρίζεται από αυξημένο υετό στη νότια και ανατολική Ελλάδα, ειδικά στη Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

Στο Αιγαίο προβλέπονται επαναλαμβανόμενα υετοφόρα επεισόδια, πιθανώς σύντομα αλλά έντονα, ενώ πιο ήπιο υετικό σκηνικό θα έχουμε στα δυτικά και τα βόρεια, όπου ησυνολική βροχόπτωση θα βρίσκεται γύρω από τα κανονικά κλιματικά επίπεδα.

Διαβάστε επίσης