Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχοπτώσεις - Η πρόγνωση Κολυδά για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου

Η Ελλάδα εισέρχεται πλέον σε πλήρως χειμερινή τροχιά, προβλέπει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχοπτώσεις - Η πρόγνωση Κολυδά για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου

Χάρτης εκτίμησης βροχόπτωσης για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, με εκτεταμένα φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας

Έρχονται ισχυρές βροχοπτώσεις, προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Μετά από ένα διήμερο αισθητής βελτίωσης, επισημαίνει ο κ. Κολυδάς, τα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι το νέο κύμα κακοκαιρίας επισπεύδει την άφιξή του από τα δυτικά και θα επηρεάσει τη χώρα μας, μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης (2 και 3/12). Η ατμοσφαιρική διαταραχή αναμένεται να κινηθεί γρήγορα προς την ενδοχώρα, φέρνοντας επιδείνωση με βροχές και ενίσχυση των ανέμων.

Ο κύριος Κολυδάς επισημαίνει πάντως πως αύριο (1/12) αναμένεται πιο σαφής εικόνα σχετικά με την ένταση και την ακριβή κατανομή των φαινομένων.

Το σκηνικό του καιρού αναμένεται χειμωνιάτικο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από τα μέσα της εβδομάδας και ιδιαίτερα προς το τέλος του πρώτου δεκαημέρου του Δεκεμβρίου, οι βροχοπτώσεις θα αυξηθούν αισθητά, επηρεάζοντας πολλές περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να είναι έντονα, ενώ δεν αποκλείεται και η εμφάνιση χιονοπτώσεων σε ορεινές ζώνες.

Οι προγνώσεις συμφωνούν πως το επόμενο διάστημα αναμένεται άστατος καιρός με αρκετές βροχές, δείχνοντας ότι η χώρα μπαίνει πλέον σε σε πλήρως χειμερινή τροχιά.

Ο καιρός τη Δευτέρα (1/12)

Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα, θα αυξηθούν. Ασθενείς τοπικές βροχές στα ορεινά της Κρήτης. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα νότια ηπειρωτικά τους 19 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς.

Ο καιρός την Τρίτη (2/12)

Λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές στα δυτικά, όπου στο Ιόνιο από το μεσημέρι θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη (3/12)

Αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά και τα νότια θα ενταθούν. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός τη Πέμπτη (4/12)

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βρόχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικώς στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Δύσκολος Δεκέμβρης

Με την έλευση του φθινοπώρου, οι αρκτικές περιοχές δέχονται λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία και ψύχονται, προκαλώντας πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης έως και τη στρατόσφαιρα.

Η διαφορά πίεσης μεταξύ πολικών και υποτροπικών περιοχών δημιουργεί μια μεγάλη, ψυχρή δίνη αέρα γύρω από τον Βόρειο Πόλο: τον πολικό στρόβιλο.

Η συμπεριφορά του δεν είναι σταθερή. Όταν είναι ισχυρός και συμπαγής, το ψύχος παραμένει στον Βορρά και η Ελλάδα συνήθως βιώνει ήπιες χειμερινές συνθήκες. Όταν όμως εξασθενεί ή διασπάται, ψυχρές αέριες μάζες κατευθύνονται νοτιότερα, αυξάνοντας την πιθανότητα ψυχρών εισβολών και κακοκαιρίας σε όλη τη Μεσόγειο.

Χάρτης εκτίμησης συνολικού ύψους βροχής για την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, που δείχνει εκτεταμένες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας - (kolydas.eu)

