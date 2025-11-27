Καιρός: Προβλέψεις χιονόπτωσης για Ευρώπη και Ελλάδα - Τι δείχνει το ECMWF

Οι νεότερες προβλέψεις για τον χειμώνα 2025/2026 δείχνουν αυξημένες πιθανότητες για έντονες χιονοπτώσεις σε όλη την Ευρώπη, κυρίως λόγω ενός σπάνιου φαινομένου πρώιμης απότομης στρατοσφαιρικής θέρμανσης (SSW).

Παρά την κυριαρχία της La Niña ως βασικού παγκόσμιου παράγοντα, η επίδρασή της στην Ευρώπη είναι έμμεση, ενώ η στρατοσφαιρική θέρμανση φαίνεται να τροποποιεί σημαντικά την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και την πορεία ψυχρών αερίων μαζών.

Προγνωστικά για τον χειμώνα στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Τα τελευταία εποχικά μοντέλα υποδεικνύουν ότι ο γενικός μέσος όρος χιονοπτώσεων στην Ευρώπη αναμένεται να είναι χαμηλότερος από το κανονικό, αν και σημειώνεται βελτίωση σε σχέση με προηγούμενες προβλέψεις.

Περιοχές της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, μεταξύ άλλων τμήματα της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ιρλανδίας, παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες για περισσότερες χιονοπτώσεις από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί.

Για την Ελλάδα, όπου οι καιρικές συνθήκες επηρεάζονται κυρίως από μεσογειακά χαμηλά συστήματα και λιγότερο από τις επιπτώσεις της La Niña, δεν διαφαίνεται προς το παρόν σαφής τάση σημαντικής αύξησης στις χιονοπτώσεις.

Ωστόσο, η αποδυνάμωση του πολικού στροβίλου, εξαιτίας του πρώιμου φαινομένου SSW, ενδέχεται να επιτρέψει την κατά διαστήματα κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες για χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα, εφόσον υπάρξει η απαραίτητη υγρασία και κατάλληλα βαρομετρικά συστήματα.

Μηνιαίες τάσεις και μετεωρολογικές εξελίξεις

Δεκέμβριος: Αναμένεται γενικά μειωμένη χιονόπτωση στην Ευρώπη, εκτός από τα βόρεια τμήματα όπου πιθανόν να παρατηρηθούν πιο έντονες χιονοπτώσεις.

Αναμένεται γενικά μειωμένη χιονόπτωση στην Ευρώπη, εκτός από τα βόρεια τμήματα όπου πιθανόν να παρατηρηθούν πιο έντονες χιονοπτώσεις. Ιανουάριος: Υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης στη βόρεια και κεντρική Ευρώπη, με μικρή αύξηση της χιονόπτωσης σε συγκεκριμένες περιοχές.

Υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης στη βόρεια και κεντρική Ευρώπη, με μικρή αύξηση της χιονόπτωσης σε συγκεκριμένες περιοχές. Φεβρουάριος: Οι χιονοπτώσεις πιθανώς θα παραμείνουν κάτω από τα κανονικά επίπεδα σε μεγάλο μέρος της ηπείρου.

Οι χιονοπτώσεις πιθανώς θα παραμείνουν κάτω από τα κανονικά επίπεδα σε μεγάλο μέρος της ηπείρου. Μάρτιος: Υπάρχει πιθανότητα ενίσχυσης των χιονοπτώσεων στη νοτιοανατολική Ευρώπη, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει και την Ελλάδα, ειδικά αν επικρατήσουν ψυχρές βόρειεςροές.

Συμπεράσματα και προοπτικές

Συνολικά, η Ευρώπη αναμένεται να βιώσει έναν χειμώνα με λιγότερες χιονοπτώσεις από τον μέσο όρο, ωστόσο οι σπάνιες στρατοσφαιρικές αναταράξεις δημιουργούν συνθήκες για τοπικές εξάρσεις χιονοκαιρίας. Για την Ελλάδα, ενώ οι γενικές πιθανότητες για αυξημένη χιονόπτωση δεν είναι υψηλές, δεν αποκλείονται ψυχρά διαστήματα και επεισοδιακές χιονοκαιρίες, ειδικά αν επηρεαστεί από ψυχρές αέριες μάζες που κατέρχονται από τα Βαλκάνια.

Οι μετεωρολόγοι αναμένουν τις επόμενες ανανεωμένες προγνώσεις, οι οποίες θα επιβεβαιώσουν ή θα αναθεωρήσουν τα τρέχοντα δεδομένα, υπογραμμίζοντας πως ο φετινός χειμώνας παραμένει ασταθής και απρόβλεπτος λόγω των σπάνιων και πρώιμων στρατοσφαιρικών φαινομένων.

Πηγή: severe-weather.eu

