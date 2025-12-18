Το σατιρικό τραγούδι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφιερωμένο σε όλους του αγρότες
Οι δημιουργοί σχολιάζουν με χιουμοριστική διάθεση τη σχέση των παραγωγών με τον οργανισμό πληρωμών
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια πρωτότυπη καλλιτεχνική δημιουργία έκανε την εμφάνισή της, εμπνευσμένη από τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για ένα σατιρικό τραγούδι το οποίο απευθύνεται στο σύνολο των Ελλήνων αγροτών.
Η θεματολογία του επικεντρώνεται στην καλλιέργεια της ελιάς και στη διαδικασία λήψης των οικονομικών ενισχύσεων.
Διαβάστε τη συνέχεια στο daynight.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:09 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 19 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
16:37 ∙ LIFESTYLE