Λιονέλ Μέσι: Το viral παιχνίδι με ελεφαντάκι και η «βάφτιση» ενός λιονταριού με το όνομά του

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνει μια μοναδική στιγμή ανάμεσα στον Λιονέλ Μέσι και έναν μικρό ελέφαντα, ονόματι Maneklal. Στο κλιπ, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής ανταλλάσσει πάσες με τον ελέφαντα, προκαλώντας τον ενθουσιασμό και τα γέλια των παρευρισκομένων.

«Lionel» το όνομα του νέου μέλους του κέντρου

Η επίσκεψη περιελάμβανε μια ακόμη συμβολική κίνηση. Στο Κέντρο Φροντίδας Vantara —έναν χώρο αφιερωμένο στη διάσωση ευάλωτων ζώων— ο Anant Ambani και η Radhika Merchant αποφάσισαν να δώσουν το όνομα «Lionel» σε ένα μικρό λιονταράκι, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τον θρύλο των γηπέδων.

Δέσμευση για την προστασία των ζώων

Εμφανώς συγκινημένος από την εμπειρία, ο Μέσι εξήρε το έργο που επιτελείται στο κέντρο. Μιλώντας στα ισπανικά, εξέφρασε τον θαυμασμό του για την αφοσίωση των υπευθύνων στην ευημερία, τη διάσωση και τη μακροχρόνια αποκατάσταση των ζώων.

Ο Αργεντινός άσος δήλωσε ότι η επίσκεψη τού άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, περιγράφοντας την ατμόσφαιρα ως πηγή έμπνευσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο μέλλον για να στηρίξει ενεργά πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της άγριας ζωής.

