Χαοτική υποδοχή του Μέσι στην Ινδία - Βανδαλισμοί και ξύλο εξαγριωμένων θαυμαστών

Οργή για την πρόωρη αποχώρηση του σταρ από την εκδήλωση, τον οποίο πλήρωσαν ακριβά για να δουν

Δέσποινα Σοφιανίδου

Ινδοί οπαδοί καταστρέφουν τις καρέκλες του σταδίου καθώς τρέχουν στο γήπεδο, αφού δεν κατάφεραν να δουν τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή Λιονέλ Μέσι στο Στάδιο Σολτ Λέικ, στην Καλκούτα της Ινδίας, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Σε φιάσκο κατέληξε η επίσκεψη του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία με εισβολή έξαλλων οπαδών στον αγωνιστικό χώρο και τον βανδαλισμό στο στάδιο Σολτ Λέικ στην Καλκούτα.

Αυτό που πυροδότησε την έκρηξη των φιλάθλων ήταν η πρόωρη αποχώρηση από την εκδήλωση του Αργεντίνου άσου, τον οποίο πλήρωσαν ακριβά για να δουν από κοντά.

Ο σταρ της Ίντερ Μαϊάμι έφτασε στο γήπεδο στις 11:15 π.μ. τοπική ώρα, αλλά έμεινε μόνο για περίπου μισή ώρα προτού φύγει εσπευσμένα, αδυνατώντας να ολοκληρώσει έναν ολόκληρο γύρο του γηπέδου λόγω του χάους.

Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής Λιονέλ Μέσι (στο κέντρο) φτάνει στο Στάδιο Σολτ Λέικ, στην Καλκούτα της Ινδίας

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο το πρωί έδειχναν επίσης τεράστια πλήθη υποστηρικτών να εκτοξεύουν μπουκάλια και να καταστρέφουν τα καθίσματα από υαλοβάμβακα, αναγκάζοντας την αστυνομία να παρέμβει καθώς αγωνιζόταν να αντιμετωπίσει τον έλεγχο του πλήθους.

Υπήρχαν περίπου 80.000 οπαδοί μέσα στο γήπεδο, χωρητικότητας 85.000 θέσεων, σύμφωνα με ντόπιους, μερικοί από τους οποίους είχαν πληρώσει έως και 99 λίρες για να δουν τον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ένταση κορυφώθηκε καθώς πολλοί δεν μπόρεσαν να δουν τον Αργεντινό, καθώς περικυκλωνόταν από μια τεράστια ομάδα, στην οποία συμμετείχαν οι συμπαίκτες του στην Ίντερ Μαϊάμι, Λουίς Σουάρες και Ροντρίγκο Ντε Πολ.

«Μόνο ηγέτες και παράγοντες περικύκλωναν τον Μέσι», δήλωσε ένας οπαδός στο πρακτορείο ειδήσεων ANI. «Γιατί μας κάλεσαν τότε; ... Έχουμε κλήσεις για 12.000 ρουπίες (99 λίρες), αλλά δεν μπορέσαμε καν να δούμε το πρόσωπό του».

Συνθήματα όπως «θέλουμε τον Μέσι» ξέσπασαν στις κερκίδες προτού η απογοήτευση ξεσπάσει και οι οπαδοί αρχίσουν να σκαρφαλώνουν σε φράχτες και να εισβάλλουν στο γήπεδο σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να δουν τον δεξιό εξτρέμ πριν από την ξαφνική αποχώρησή του.

Η αστυνομία έσπευσε να περιορίσει το πλήθος λίγο μετά το ξέσπασμα των βιαιοτήτων, με τοπικές αναφορές να κάνουν λόγο για χρήση γκλομπ ώστε να διαλυθεί το πλήθος.

Φωτογραφίες από τη σφαγή δείχνουν οπαδούς να κατεβάζουν πανό, να σπάνε τα ηχεία του σταδίου και να βρίζουν τους διαιτητές μέσα στο γήπεδο.

«Μας έχουν εξαπατήσει — δεν υπάρχει άλλη λέξη για αυτό. Το πρόγραμμα έλεγε ότι ο Μέσι θα ήταν εδώ για σχεδόν δύο ώρες», είπε ένας δακρυσμένος οπαδός στον National Herald .

«Το λιγότερο που θα μπορούσαν να είχαν κάνει ήταν να τον αφήσουν να κάνει έναν γύρο του σταδίου. Αυτό πληρώσαμε όντως;»

Η πρωθυπουργός της πολιτείας της Δυτικής Βεγγάλης, Μαμάτα Μπανερτζί, ζήτησε συγγνώμη από τον Μέσι και διέταξε έρευνα για το περιστατικό.

Ο Μέσι επισκέπτεται την Ινδία για πρώτη φορά από το 2011 και η πρώην πρωτεύουσα κατασκεύασε ένα άγαλμα ύψους 22 μέτρων για να σηματοδοτήσει την επίσκεψή του.

Βρίσκεται εκεί στο πλαίσιο περιοδείας κατά την οποία έχει προγραμματιστεί να παρακολουθήσει συναυλίες, σεμινάρια ποδοσφαίρου νέων, ένα τουρνουά padel και να ξεκινήσει φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες σε εκδηλώσεις στην Καλκούτα, το Χαϊντεραμπάντ, τη Βομβάη και το Νέο Δελχί.

