Πρωταθλητής και στις ΗΠΑ ο Λιονέλ Μέσι: Η Ίντερ Μαϊάμι κατέκτησε το MLS κι έφτασε τους 48 τίτλους!

Το έκανε κι αυτό! Ο «Pulga» οδήγησε την ομάδα του Μαϊάμι στον πρώτο τίτλο της στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Ο Μέσι συνέχισε τη συλλογή τίτλων, καθώς με τις δύο ασίστ που έδωσε συνέβαλε τα μέγιστα ώστε η ομάδα του να ανέβει στην κορυφή του MLS. Ο Οκάμπο άνοιξε το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό, με το Βανκούβερ να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 60’, με δεξί πλασέ του Άχμεντ.

Ο Μέσι, όμως, έκανε και πάλι το… θαύμα του! Στο 71’ έκλεψε την μπάλα και πέρασε όμορφα την μπάλα στον Ντε Πολ, ο οποίος έκανε το 2-1 για την Ίντερ Μαϊάμι. Με τη δεύτερη ασίστ του, ο Αργεντινός «σταρ» συνέβαλε ώστε ο Αλέντε να βάλει το… κερασάκι στην τούρτα στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.

ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ: Νόβο, Φαλκόν, Άλεν, Φρέι (90’+1′ Βέιγκαντ), Άλμπα, Ντε Πολ, Μπουσκέτς, Αλέντε, Ροντρίγκες (56′ Σεγκόβια), Σιλβέτι (78′ Μπράιτ), Μέσι.

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΪΤΚΑΠΣ: Τακαόκα, Πρίσο (68′ Πούπε), Μπλάκμον, Λαμπόρδα, Οκάμπο, Μπερχάλτερ, Κούμπας (82′ Καμπρέρα), Αχμέντ (68′ Γκολντ), Σάμπι (90’+1′ Νέλσον), Μίλερ, Γουάιτ.

Μπορεί να φτάσει τους 50 τίτλους στο Μουντιάλ!

Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τους 48 τίτλους και το ιδανικό σενάριο τον θέλει να φτάνει τους 50 στο ερχόμενο Μουντιάλ! Για να συμβεί αυτό θα πρέπει πρώτα να οδηγήσει την Αργεντινή στη νίκη επί της Ισπανία στον τελικό του Finalissima, τον Μάρτιο του 2026.

Οι τίτλοι του Λιονέλ Μέσι:

Μπαρτσελόνα

4 Champions League

10 La Liga

7 Copa del Rey

3 Club World Cup

3 UEFA Super Cup

8 Supercopa de Espana

Παρί Σεν Ζερμέν

2 Ligue 1

1 Trophee des Champions

Ίντερ Μαϊάμι

1 MLS Cup

1 Leagues Cup

1 Eastern Conference

1 Supporters Shield

Αργεντινή

1 Παγκόσμιο Κύπελλο

2 Copa America

1 Finalissima

1 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20

1 Χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες

