Λιονέλ Μέσι: Σήκωσε το 47ο τρόπαιο της καριέρας του κι έγραψε ιστορικό ρεκόρ στο ποδόσφαιρο

Σε… πάρτι μετέτρεψε ο «Pulga» κι η παρέα του τον τελικό της ανατολικής περιφέρειας του πρωταθλήματος των ΗΠΑ.

Η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε 5-1 της Νιου Γιορκ Σίτι και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του MLS, όπου θα αντιμετωπίσει το Βανκούβερ του Τόμας Μίλερ, τα ξημερώματα της επόμενης Κυριακής (6/12).

Ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησε τον 47ο τίτλο της τεράστιας καριέρας του, ενώ παράλληλα πέτυχε κι ένα ιστορικό επίτευγμα. Ο Αργεντινός «σταρ» με την ασίστ που έδωσε στον Σιλβέτι στο 67ο λεπτό έφτασε τις 405 κι έγινε ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες «τελικές» πάσες στην ιστορία του αθλήματος, ξεπερνώντας τον τεράστιο Φέρεντς Πούσκας (βλ. 404).

? Official: Lionel Messi becomes the player with most assists in football history.



? Leo Messi — 4️⃣0️⃣5️⃣

? Ferenc Puskas — 4️⃣0️⃣4️⃣

? Pelé — 3️⃣6️⃣9️⃣ pic.twitter.com/C1OPMmNK01 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2025

Εντυπωσιακός ήταν ο Ταντέο Αλιέντε, ο οποίος έκανε χατ -τρικ (14’, 23’, 89’), ενώ τα άλλα δύο τέρματα πέτυχαν οι Σιλβέτι (67’) και Σεγκόβια (83’).

