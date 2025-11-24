MLS: Έγραψε ιστορία ο Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι - Στον τελικό της Ανατολής (vids)

Με τον Λιονέλ Μέσι να πραγματοποιεί ακόμη μία μαγική εμφάνιση και τον Ταντέο Αλιέντε να βρίσκει δύο φορές δίχτυα στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Μασεράνο σφράγισε ιστορικά την πρώτη της παρουσία στον τελικό της Ανατολής.

Ο Λιονέλ Μέσι έκανε ξανά τη διαφορά. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ σκόραρε, μοίρασε τρεις ασίστ και οδήγησε μαεστρικά την Ίντερ Μαϊάμι σε ένα ακόμη show. Με αυτή την εμφάνιση, έφτασε τα έξι γκολ και έξι ασίστ στα φετινά πλέι οφ, συνεχίζοντας σε ρυθμούς… MVP.

Συνολικά στη σεζόν, ο «Pulga» έχει σημειώσει 29 γκολ και 19 ασίστ, με το ενδεχόμενο να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο του MVP να μοιάζει πιο πιθανό από ποτέ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ταντέο Αλιέντε έκανε… πάρτι, βρίσκοντας δίχτυα δύο φορές και «κλειδώνοντας» την πρόκριση. Ο 19χρονος Ματέο Σιλβέτι έγραψε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ και μοίρασε ακόμη μία ασίστ, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο ταλέντο του.

Η Μαϊάμι δείχνει να πατάει σε άλλο επίπεδο με αυτή τη νέα, νεανική και τρομερά εκρηκτική επιθετική τετράδα γύρω από τον Μέσι.

Παρά τη βαριά νίκη, ο Χαβιέ Μασεράνο άφησε τον Λουίς Σουάρες εκτός αρχικού σχήματος. Ο Ουρουγουανός, που επέστρεψε από τιμωρία μετά την αποβολή στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Νάσβιλ, παρακολούθησε την ομάδα του να πετυχαίνει δεύτερη συνεχόμενη τεσσάρα (4-0) στα πλέι οφ, έπειτα από τη νίκη-πρόκριση απέναντι στη Νάσβιλ πριν δύο εβδομάδες.

Ο Σουάρες ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με 10 γκολ και 10 ασίστ, όμως η Μαϊάμι έδειξε πως διαθέτει βάθος και λύσεις, ακόμη και χωρίς τον έμπειρο φορ στην ενδεκάδα.

Η Ίντερ Μαϊάμι προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στον τελικό της Ανατολικής Περιφέρειας, όπου θα αντιμετωπίσει τη Νέα Υόρκη, η οποία απέκλεισε τη Φιλαδέλφεια Γιούνιον με 1-0.

