Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα Βόλος - Λεβαδειακός και ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ

Τα δύο παιχνίδια που ολοκληρώνουν την 11η αγωνιστική της Super League ξεχωρίζουν από το μενού των τηλεοπτικών μεταδόσεων της ημέρας.

Στις 18:00 ο Βόλος υποδέχεται τον Λεβαδειακό με μετάδοση από το Cosmote Sport 2HD, ενώ δύο ώρες αργότερα, η ΑΕΛ Novibet θα παίξει με τον ΟΦΗ και το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (24/11):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κιλκίς - Ιωνικός Ν.Φ. GreekHandballPremier 17:30 COSMOTE SPORT 2 HD PreGame Βόλος ΝΠΣ - Λεβαδειακός 18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Λεβαδειακός Stoiximan Super League 2025-26 18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αιγάλεω – Δάφνη Elite League 19:00 Novasports Prime Monday Football Club Εκπομπή 19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Κόμο Serie A 2025-26 19:30 COSMOTE SPORT 1 HD PreGame ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ 20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ Stoiximan Super League 2025-26 20:30 Novasports Prime Προεπισκόπηση Premier League 12η αγωνιστική 21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Εκπομπή Grand Prix 2025 Εκπομπή 21:30 Novasports Start Ρεάλ Σοσιεδάδ Β – Βαγιαδολίδ Ποδόσφαιρο 21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Σασουόλο – Πίζα Serie A 2025-26 22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον Premier League 2025/26 22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Σεβίλλη La Liga EA Sports 2025/26 03:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς Μπάσκετ 04:30 COSMOTE SPORT 4 HD Φοίνιξ Σανς - Χιούστον Ρόκετς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

