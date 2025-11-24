Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα Βόλος - Λεβαδειακός και ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (24/11).
Τα δύο παιχνίδια που ολοκληρώνουν την 11η αγωνιστική της Super League ξεχωρίζουν από το μενού των τηλεοπτικών μεταδόσεων της ημέρας.
Στις 18:00 ο Βόλος υποδέχεται τον Λεβαδειακό με μετάδοση από το Cosmote Sport 2HD, ενώ δύο ώρες αργότερα, η ΑΕΛ Novibet θα παίξει με τον ΟΦΗ και το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (24/11):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
16:45
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κιλκίς - Ιωνικός Ν.Φ.
GreekHandballPremier
17:30
COSMOTE SPORT 2 HD
PreGame
Βόλος ΝΠΣ - Λεβαδειακός
18:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Βόλος ΝΠΣ – Λεβαδειακός
Stoiximan Super League 2025-26
18:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Αιγάλεω – Δάφνη
Elite League
19:00
Novasports Prime
Monday Football Club
Εκπομπή
19:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Τορίνο – Κόμο
Serie A 2025-26
19:30
COSMOTE SPORT 1 HD
PreGame
ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ
20:00
COSMOTE SPORT 1 HD
ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ
Stoiximan Super League 2025-26
20:30
Novasports Prime
Προεπισκόπηση Premier League
12η αγωνιστική
21:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Εκπομπή Grand Prix 2025
Εκπομπή
21:30
Novasports Start
Ρεάλ Σοσιεδάδ Β – Βαγιαδολίδ
Ποδόσφαιρο
21:45
COSMOTE SPORT 7 HD
Σασουόλο – Πίζα
Serie A 2025-26
22:00
Novasports Premier League
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον
Premier League 2025/26
22:00
Novasports 1HD
Εσπανιόλ – Σεβίλλη
La Liga EA Sports 2025/26
03:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Μιλγουόκι Μπακς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς
Μπάσκετ
04:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Φοίνιξ Σανς - Χιούστον Ρόκετς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια