Παναθηναϊκός: H θαυματουργή επίδραση του Ράφα Μπενίτεθ - Οι φετινές επιδόσεις ρεκόρ

Ο Παναθηναϊκός αρχίζει να έχει την υπογραφή του Ράφα Μπενίτεθ.

Το Τριφύλλι δείχνει κάθε ματς που περνάει και καλύτερο πρόσωπο και το απόγευμα της Κυριακής (23/11) πέρασε εμφατικά από τις Σέρρες, επικρατώντας της τοπικής ομάδας με σκορ 3-0.

Αυτή η βελτίωση υπό τις οδηγίες του Ισπανού προπονητή αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Με αυτή τη νίκη ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια διπλή κορυφαία επίδοση για τη φετινή σεζόν!

Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά φέτος στη Super League, οι «πράσινοι» βρήκαν δίχτυα τρεις φορές σε ένα παιχνίδι, με τους «πράσινους» να έχουν πετύχει κάτι παρόμοιο μόνο στην αναμέτρηση με τη Γιουνγκ Μπόις στο Europa League (4-1).

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός κράτησε για πρώτη φορά φέτος σε εκτός έδρας ματς και ανέπαφη την εστία του. Τις μοναδικές άλλες φορές που οι «πράσινοι» δεν δέχτηκαν γκολ ήταν στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ, στην εντός έδρας αναμέτρηση ενάντια στον Αστέρα Τρίπολης (2-0) και στο πρώτο ματς του Ισπανού στο Europa League, όπου το Τριφύλλι επικράτησε με 1-0 της Μάλμε στη Σουηδία.

Μάλιστα, έχει μεγάλη σημασία πως το cleen sheet κόντρα στον Πανσερραϊκό έγινε και με τον Κωνσταντίνου Κότσαρη στο τέρμα, τον τρίτο τη τάξει γκολκίπερ της ομάδας, καθώς ο Αλμπάν Λαφόν τραυματίστηκε και ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι είχε μείνει εκτος αποστολής λόγω ίωσης.

«Καθάρισε» την γκίνια ο Μπακασέτας

Το τρίτο γκολ του Τριφυλλιού στο 3-0 επί του Πανσερραϊκού πέτυχε ο Τάσος Μπακασέτας στο 69ο λεπτό.

Για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, αυτό ήταν το πρώτο του τέρμα τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις και γενικότερα πρώτο με τη φανέλα του Τριφυλλιού μετά από σχεδόν 11 μήνες και το 2-1 επί του Ατρομήτου για το Κύπελλο Ελλάδας στις 8 Ιανουαρίου 2025.

Μετά το τέρμα, λοιπόν, ο Μπακασέτας έτρεξε προς το πέταλο όπου βρίσκοντας περίπου 3.000 φίλαθλοι της ομάδας και πανηγύρισε με έναν χαρακτηριστικό τρόπο, σαν να καθαρίζει κάτι από πάνω του.

Αυτό το κάνουν οι παίκτες που σκοράρουν μετά από καιρό, θέλοντας να δείξουν πως διώχνουν την γκίνια από πάνω τους.

Διαβάστε επίσης