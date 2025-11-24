«Μπαλάρα και 3άρα» ο Παναθηναϊκός - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφει ο αθλητικός Τύπος της Δευτέρας (24/11).
Με το «διπλό» από τις Σέρρες έφυγε ο Παναθηναϊκός με «Μπαλάρα και 3άρα» κόντρα στον ουραγό Πανσερραϊκό, παρά τις πάρα πολλές απουσίες των «πράσινων». Αυτή ήταν η πρώτη εκτός έδρας νίκη του «τριφυλλιού» με τον Ράφα Μπενίτεθ.
Από εκεί και πέρα, «Ο Ζίνι είναι εδώ» για την ΑΕΚ και μαζί με τον Μάνταλο προκάλεσαν την έκρηξη της Ένωσης στο ντέρμπι με τον Άρη με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να γίνεται «Λάβα», ενώ ο Μεντί Ταρέμι «Τρέλανε τον Μέντι» στο ματς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο.
