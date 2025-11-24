ΑΕΚ – Άρης: «Η απόδοση ήταν καλύτερη από το αποτέλεσμα» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε στη συνέντευξη Τύπου του ΑΕΚ - Άρης ότι οι παίκτες του βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση κι αυτό που χρειάζεται να βελτιώσουν είναι το τελείωμα των φάσεων.

Βαγγέλης Πάτας

Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Σέρβος τεχνικός έπλεξε το εγκώμιο των παικτών του, λέγοντας ότι: «βλέπω ότι οι παίκτες πολεμάνε, προσπαθούν στις προπονήσεις σκληρά».

Επίσης, ο Νίκολιτς επεσήμανε: «Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, βλέπω την προσπάθεια των παικτών που πηγαίνουν με περηφάνια και δύναμη στα παιχνίδια», ενώ μίλησε και για τον τραυματισμό του Φραντζί Πιερό.

Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Πολλά συγχαρητήρια για τη νίκη στους παίκτες μας που είχαν με εξαιρετική απόδοση. Η απόδοση ήταν καλύτερη από το αποτέλεσμα. Βγήκε η ένταση στις προπονήσεις. Χωρίς να θέλω να επαναλαμβάνομαι, είχαμε το κλασικό πρόβλημα στα τελειώματα. Η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Βγάζουμε πολλές τελικές, υπάρχει πρόοδος. Υπάρχουν και οι τραυματισμοί των Ελίασον, Κουτέσα και Πιερό, αλλά γύρισε ο Ζίνι. Είμαι ικανοποιημένος από το πρέσινγκ, την ένταση και τη δημιουργία των ευκαιριών, με εξαίρεση τα τελειώματα μας. Στρέφουμε το βλέμμα μας στο ευρωπαϊκό ματς».

Για τον τραυματισμό του Πιερό: «Ο Φράνζι γύρισε με τραυματισμό στον μηνίσκο από την Αϊτή. Παίζανε σε τεχνητό χλοοτάπητα, μπλόκαρε το γόνατό του. Θα τον κρατήσει εκτός για τρεις με τέσσερις βδομάδες. Θα γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός, τον περιμένουμε μετά τα Χριστούγεννα. Θα γίνει αρθροσκόπηση».

Για το αν επηρεάζει ο τραυματισμός του Πιερό τον σχηματισμό με δύο φορ: «Με επηρεάζει πολύ. Γνωρίζετε ότι μου αρέσει να παίζω με δύο κλασικούς φορ. Ο Γιόβιτς χρειαζόταν αρχικά προσαρμογή, μετά τραυματίστηκε ο Ζίνι, τώρα ο Πιερό. Σήμερα λειτούργησε θετικά ο σχηματισμός με δύο φορ συνολικά. Είχαμε μια ποικιλομορφία με τον σημερινό σχηματισμό. Σαφώς επηρεάζει, είναι ανέφικτο να παίζουμε με δύο επιθετικούς συνεχώς, αλλά δεν θα καθόμαστε να κλαίμε».

Για το αν στο τέλος υπήρξε έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης: «Όχι μόνο σήμερα, αλλά γενικά τελευταία παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, όμως το αποτέλεσμα είναι στο 1-0 ή στο 1-1. Στα τελευταία δέκα λεπτά δεχθήκαμε πίεση, χωρίς κάποια απειλή. Υπήρξε όμως ανησυχία. Σήμερα πρεσάραμε, είχαμε καλούς συνδυασμούς και αν είχαμε σκοράρει ένα δεύτερο τέρμα, αυτό θα είχε αφαιρέσει την πίεση. Είχαμε πολλές τελικές στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά πρέπει να σκοράρουμε για να αφαιρεθεί η πίεση. Έχω ένα μήνυμα να πω. Είμαστε παρόντες και στις τρεις διοργανώσεις παρά τις όποιες δυσκολίες (σ.σ. εννοούσε τις διαιτησίες). Βλέπω ότι οι παίκτες πολεμάνε, προσπαθούν στις προπονήσεις σκληρά. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, βλέπω την προσπάθεια των παικτών που πηγαίνουν με περηφάνια και δύναμη στα παιχνίδια».

Για το αν θεωρεί πως εκτός από τη συγκέντρωση στα τελειώματα χρειάζονται και καλύτερες θέσεις εκτέλεσης: «Σήμερα ήμασταν πολύ καλοί. Είχαμε ποικιλία, κάναμε επιθέσεις από παντού. Από όλες τις πιθανές θέσεις για να έρθει μια ευκαιρία για να σκοράρουμε. Με χαροποιεί αυτό. Ίσως να μην υπάρχει η κατάλληλη απόφαση στην τελική προσπάθεια. Ίσως να υπάρχει έλλειψη εμπειρίας και ηρεμίας, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε για να βρούμε την ηρεμία και να σκοράρουμε».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βάρκιζα: Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων – Στο νοσοκομείο δύο έφηβοι

00:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανικό πολεμικό πλοίο αναχαίτισε δύο ρωσικά σκάφη κοντά στις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου

00:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Άρης: «Η απόδοση ήταν καλύτερη από το αποτέλεσμα» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Άρης: Τα highlights του «κιτρινόμαυρου» ντέρμπι της Super League

23:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Άρης: Ο Πιερό θα κάνει αρθροσκόπηση | Όσα είπε ο Νίκολιτς για τον Αϊτινό

23:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Σύννεφα» στον γάμο του Τζέι Ντι Βανς - Οι «κακιές γλώσσες» και η χήρα του Τσάρλι Κερκ

23:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τρεις στους δέκα Έλληνες μιλούν πιο άνετα για τα οικονομικά τους με AI παρά με άνθρωπο

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Συζητήσεις για πιθανή επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τις επόμενες ημέρες

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην Τυλισό Ηρακλείου: Κοριτσάκι 2 ετών πέθανε ξαφνικά στην αγκαλιά της μητέρας του

23:27ΚΟΣΜΟΣ

«Ο IDF απέτυχε στη βασική του αποστολή» - Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού απέπεμψε πολλούς υψηλόβαθμους αξιωματικούς

23:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Ο λαός θα επιλέξει την πολιτική αλλαγή, θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και τη δημοκρατική παράταξη»

23:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Νίκησαν οι «μεγάλοι», χωρίς ανακατατάξεις η κορυφή

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μεταξύ κοριτσιών με γροθιές και κλωτσιές – Σοκαριστικό βίντεο

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ιστορικός Λουτσέσκου - Το δώρο στον Ρουμάνο «στρατηγό» για τις 200 νίκες

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Άρης 1-0: Ο Ζίνι επέστρεψε μετά από 67 ημέρες κι έδωσε το «τρίποντο»

22:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Άρης 1-0 (τελικό): Ο Ζίνι λύτρωσε την «Ένωση» στην επιστροφή του!

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 41χρονος την ώρα που έπαιζε ρακέτες- Ήταν πατέρας δύο ανήλικων παιδιών

22:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Άρης: Σοβαρός τραυματισμός του Αλφαρέλα, αποχώρησε με φορείο

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δωρεάν ξενάγηση στον Λευκό Πύργο στο πλαίσιο του Open House Thessaloniki 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι «βλέπουν» οι Ιταλοί για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Πρόβλεψη του ECMWF

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Εξετάζεται η επαναλειτουργία εκτροφείου ελαφιών στην Πάρνηθα για να σωθούν από τους λύκους

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Νέο «εκρηκτικό» τετ-α-τετ γυναικών των οικογενειών των νεκρών στο κοιμητήριο του χωριού

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μεταξύ κοριτσιών με γροθιές και κλωτσιές – Σοκαριστικό βίντεο

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

08:20LIFESTYLE

Ειρήνη Σκλήβα: 29 χρόνια μετά τον τίτλο της «Μις Κόσμος» - Η ζωή της και οι σπάνιες φωτογραφίες

20:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό προ των πυλών - Έρχονται ισχυρά και έντονα φαινόμενα

19:10ΕΘΝΙΚΑ

Τα 7 νέα μέτρα για τους στρατιωτικούς ανακοίνωσε ο Δένδιας: Τι αλλάζει για τις οικογένειες, τα παιδιά, τους απόστρατους και το στεγαστικό

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Συμμορία μπαίνει σε λεωφορεία και αρπάζει τσάντες και κινητά από ανήλικους - Γονείς καταγγέλλουν στο Newsbomb επιθέσεις - «Παίρνουν ό,τι τους γυαλίσει»

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

17:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζούμε την αυγή μιας επανάστασης: «Η επιστήμη αποφαίνεται ότι τελικά υπάρχει Θεός» λένε Γάλλοι ερευνητές - Πώς το εξηγούν αποκλειστικά στο Newsbomb

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Tavros Project»: Αυτή είναι η πολυκατοικία όπου οι κάτοικοι δεν πληρώνουν λογαριασμούς - Βραβεύθηκε από την ΕΕ, πρότυπο για όλη την Αθήνα

13:22WHAT THE FACT

Το κορίτσι που γέννησε σε ηλικία 5 ετών: Το μυστήριο του παιδιού που έγινε η νεότερη μητέρα στην Ιστορία

18:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής - Πότε κυκλοφορεί το τραγούδι του

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην Τυλισό Ηρακλείου: Κοριτσάκι 2 ετών πέθανε ξαφνικά στην αγκαλιά της μητέρας του

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Αρναούτη για την υπόθεση Παντελίδη: «Οι απειλές που δέχομαι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή μου»

23:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Σύννεφα» στον γάμο του Τζέι Ντι Βανς - Οι «κακιές γλώσσες» και η χήρα του Τσάρλι Κερκ

19:27TRAVEL

Times: Η άγνωστη γωνιά στην Ελλάδα που είναι μαγευτική όλο τον χρόνο

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Δύσκολη δουλειά που πληρώνει καλά: Πάνω από 130.000 το χρόνο και 250 μέρες άδεια

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Το μάγμα που προκάλεσε τη σεισμική κρίση ήταν αρκετό για να γεμίσει 200.000 ολυμπιακές πισίνες - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ