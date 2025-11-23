ΑΕΚ – Άρης 1-0: Ο Ζίνι επέστρεψε μετά από 67 ημέρες κι έδωσε το «τρίποντο»

Ο Ζίνι επέστρεψε μετά από 67 ημέρες και με ωραία κεφαλιά έδωσε τη νίκη (1-0) στην ΑΕΚ, η οποία ήταν σαφώς ανώτερη, αλλά τα… χρειάστηκε για να λυγίσει τον Άρη – Αποθεώθηκε ο Μανόλο Χιμένεθ στην επιστροφή του, τραυματίστηκε σοβαρά ο Αλφαρέλα.

Ζίνι ΑΕΚ
Τρίτη διαδοχική νίκη στη Super League, τρίτο σερί 1-0 για την «Ένωση».

Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν καλύτεροι, αλλά ζορίστηκαν αρκετά για να κάμψουν την αντίσταση του Άρη. Στο τέλος αυτό που μετράει, βέβαια, είναι ότι βρήκαν τον τρόπο να πάρουν τη νίκη, η οποία τους διατηρεί σε κοντινή απόσταση από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Λυτρωτής για την ΑΕΚ ήταν ο Ζίνι, ο οποίος επέστρεψε μετά από 67 ημέρες στην αγωνιστική δράση. Ο Ανγκολέζος επιθετικός, ο οποίος είχε να αγωνιστεί από τις 17 Σεπτεμβρίου (σ.σ. στον αγώνα με το Αιγάλεω για το Κύπελλο) με ωραία κεφαλιά πέτυχε το «χρυσό» τέρμα στο 77ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος την πανέμορφη σέντρα του Πέτρου Μάνταλου. Ο σκόρερ, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, σήκωσε τη φανέλα του Πιερό, ο οποίος επέστρεψε τραυματίας από τους αγώνες με την Αϊτή.

Ο Άρης, ο οποίος δεν απείλησε ιδιαίτερα, είχε 2-3 στιγμές, με αποκορύφωμα το δοκάρι του Παναγίδη, για να «κλέψει» το ματς. Δεν τα κατάφερε και παρέμεινε για έβδομο ματς δίχως νίκη, ενώ έχασε και τον Αλφαρέλα με σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο.

Ο Μανόλο Χιμένεθ βρεβεύθηκε πριν από τη σέντρα του αγώνα και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο της ΑΕΚ.

Η εξέλιξη του ΑΕΚ – Άρης

Η ΑΕΚ μπήκε πολύ καλά στο παιχνίδι, κάτι που το έκανε μονοδιάστατο, όσον αφορά στην εικόνα του. Ο Άρης αδυνατούσε να κρατήσει μπάλα, απόρροια της πίεσης των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι από την πλευρά τους πατούσαν με ευκολία την αντίπαλη περιοχή.

Οι παίκτες του Νίκολιτς δημιούργησαν αρκετές προϋποθέσεις για να φτάσουν στο γκολ, είχαν τελικές, οι οποίες, όμως, δεν εξελίχθηκαν σε μεγάλες ευκαιρίες. Μάλιστα, λίγο έλειψε η ΑΕΚ να βρεθεί πίσω στο σκορ κόντρα στη ροή του αγώνα.

Ο Άρης είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου, με τον Παναγίδη να σημαδεύει το αριστερό δοκάρι του Στρακόσα με σουτ μέσα από την περιοχή στο 33ο λεπτό.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Χιμένεθ να αλλάζει στόπερ, βάζοντας τον Ρόουζ αντί του Σούντμπεργκ και τις δύο ομάδες να έχουν από μια μεγάλη ευκαιρία.

Ο Ζίνι βγήκε στην κόντρα αλλά σούταρε άουτ στο 46ο λεπτό, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Στρακόσα απέκρουσε το πλασέ του Πέρεθ από δύσκολη θέση.

Ο Αλφαρέλα τραυματίστηκε σοβαρά στον αστράγαλο κι έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 56ο λεπτό, αποχώρησε με κλάματα πάνω στο φορείο, με τον κόσμο στην «OPAP Arena» να τον χειροκροτεί.

Η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει και να ψάχνει έντονα το γκολ, κάτι που ξεσήκωσε και τον κόσμο. Ο Γιόβιτς έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 57’, με τον Άλβαρο να προλαβαίνει να του βάλει την κόντρα, σε μια φάση που οι «κιτρινόμαυροι» διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι. Διαιτητής και VAR αποφάσισαν ότι δεν υπήρχε παράβαση.

Στο 67ο λεπτό, ο Ρέλβας πήγε να βάλει ένα πολύ όμορφο γκολ, αλλά το ωραίο βολέ που έκανε χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Διούδη, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Ζοάο Μάριο σούταρε ψηλά, μετά από γύρισμα στο ύψος του πέναλτι.

Η λύτρωση ήρθε τελικά από τον Ζίνι, ο οποίος στην επιστροφή του μετά από 67 ημέρες σκόραρε με κεφαλιά στο 77ο λεπτό, έπειτα από «γλυκιά» σέντρα του Μάνταλου.

Στα λεπτά που απέμεναν, ο Άρης προσπάθησε να πιέσει, άγχωσε κάπως την ΑΕΚ, αλλά δεν βρήκε κάποια μεγάλη στιγμή για την ισοφάριση.

Διαιτητής: Χαρμ Όσμερς (Γερμανία)
Κίτρινες: Πινέδα, Πενράις, Ζίνι – Πέρεθ, Άλβαρο.
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Ρότα, Ρέλβας, Πενράις (67’ Πήλιος), Ζοάο Μάριο (79’ Γκατσίνοβιτς), Πινέδα, Μάνταλος (83’ Μάριν), Γιόβιτς, Καλοσκάμης (67’ Κοϊτά), Ζίνι (83’ Γκρούγιτς).
ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Σούντμπεργκ (46’ Ρόουζ), Άλβαρο, Μόντσου, Ράτσιτς, Παναγίδης (78’ Μορουτσάν), Αλφαρέλα (55’ Ντούντου), Πέρεθ (78’ Γιαννιώτας), Μορόν.

