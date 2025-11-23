ΑΕΚ – Άρης: Σοβαρός τραυματισμός του Αλφαρέλα, αποχώρησε με φορείο

Μεγάλος άτυχος του αγώνα ΑΕΚ – Άρης ο Αλφαρέλα. Ο μεσοεπιθετικός της ομάδας της Θεσσαλονίκης, πάνω σε μια διεκδίκηση με τον Μουκουντί, χτύπησε σοβαρά τον αστράγαλό του. Με τους ανθρώπους των «κίτρινων» να δείχνουν συγκλονισμένοι, κάτι που φανερώνει φόβο για σημαντικό τραυματισμό.

Από την πρώτη στιγμή έδειξε να πονάει πολύ και με το που τον εξέτασε το ιατρικό τιμ, αμέσως ζήτησε αλλαγή. Το φορείο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να τον βοηθήσει να αποχωρήσει, με τους συμπαίκτες του αλλά και αντιπάλους, να τραβούν τα μαλλιά τους.

Μάλιστα, μόλις ενημερώθηκε ο Μανόλο Χιμένεθ από τους συνεργάτες του, έδειξε αμέσως με την αντίδρασή του πως υπάρχει φόβος για σοβαρό τραυματισμό.

Το γήπεδο χειροκρότησε τον παίκτη του Άρη όταν αποχωρούσε με το φορείο, ενώ χρειάστηκε να κόψουν με ψαλίδι την κάλτσα και το παπούτσι του για να τα βγάλουν.