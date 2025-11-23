ΑΕΚ – Άρης: Αποθέωση για τον Μανόλο Χιμένεθ! Βραβεύθηκε από τον Μάριο Ηλιόπουλο (video)

Ένας από τους πιο αγαπητούς προπονητές στην ιστορία της ΑΕΚ αντιμετωπίζει για πρώτη φορά ως αντίπαλο την «Ένωση».

Ο λόγος για τον Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος επισκέφθηκε την «OPAP Arena» ως προπονητής του Άρη.

Οι φίλοι της ΑΕΚ δεν ξέχασαν, φυσικά, την προσφορά του Ισπανού τεχνικού, με αποκορύφωμα το παλικαρίσιο πρωτάθλημα του 2018. Γι’ αυτό τον λόγο και τον αποθέωσαν μαζικά, ενώ του έδωσαν μια ανθοδέσμη κι ένα κασκόλ, με τον ίδιο να τους ευχαριστεί πηγαίνοντας και μπροστά από το πέταλο των οργανωμένων.

Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος του έδωσε μια τιμητική πλακέτα για την προσφορά του στην σύλλογο. Συνολικά, ο Χιμένεθ κάθισε στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο για 175 παιχνίδια σε τέσσερις θητείες, κατακτώντας πέρα από το πρωτάθλημα του 2018 κι ένα κύπελλο το 2011.

Το βίντεο με τη βράβευση του Χιμένεθ από την ΠΑΕ ΑΕΚ

