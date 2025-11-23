ΑΕΚ – Άρης: Οι επιλογές των Νίκολιτς και Χιμένεθ για το «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι της Super League

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στην «OPAP Arena», με τις δύο ομάδες να θέλουν τη νίκη για διαφορετικούς λόγους.

Η «Ένωση», η οποία θα βρει για πρώτη φορά απέναντι της έναν από τους πιο αγαπητούς προπονητές της ιστορίας της, τον Μανόλο Χιμένεθ, θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί, παραμένοντας κοντά στην κορυφή.

Οι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης, από την πλευρά τους, θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, καθώς δεν έχουν γευτεί τη χαρά ενός «τρίποντου» τις τελευταίες έξι αγωνιστικές.

01 02 Πηγή: AEK FC 02 02 Πηγή: ARIS FC

Η ΑΕΚ θα έχει και μια μεγάλη επιστροφή, καθώς ο Ζίνι είναι και πάλι διαθέσιμο, με τον Νίκολιτς να του δίνει φανέλα βασικού. Η επιστροφή του Ανγκολέζου αναμένεται να επαναφέρει το 4-4-2. Ο Μανόλο Χιμένεθ, από την πλευρά του, στον πρώτο του αγώνα ως αντίπαλος επέλεξε τους Άλβαρο, Παναγίδη και Αλφαρέλα για τη βασική ενδεκάδα του Άρη.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Ζίνι, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Βίντα, Οντουμπάτζο, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά.

Η ενδεκάδα του Άρη: Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Σούντμπεργκ, Άλβαρο, Ροντρίγκεθ, Ράστσιτς, Παναγίδης, Αλφαρέλα, Πέρεθ, Μορόν, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μάικιτς, Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Μόρουτσαν, Νινγκ, Σίστο, Γιαννιώτας, Φαμπιάνο, Ροντρίγκες, Ρόουζ.

Διαβάστε επίσης