Super League: Στο +5 ο Ολυμπιακός μετά την «τριάρα» - Η βαθμολογία πριν το ΑΕΚ - Άρης

Απόσταση πέντε βαθμών από τους διώκτες του απέκτησε ο Ολυμπιακός, έπειτα από τη νίκη 3-0 επί του Ατρόμητου, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο.

Eurokinissi
Οι Πειραιώτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέστρεψαν στη δράση με την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους, αφού επιβλήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (22/11) στο «Γ. Καραϊσκάκης», 3-0 του Ατρόμητου, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.

Έτσι, το «συγκρότημα» του Λιμανιού αύξησε την απόστασή του από τον δεύτερο της βαθμολογίας ΠΑΟΚ, αφού πλέον έχει συγκεντρώσει 28 βαθμούς, έναντι 23 του «Δικέφαλου του Βορρά», με τη διαφορά πως οι Θεσσαλονικείς υποδέχονται την Κυριακή (23/11) την Κηφισιά στην Τούμπα (19:00).

Δύο ώρες αργότερα (21:00) η ΑΕΚ θα παίξει με τον Άρη στο ντέρμπι της 11ης στροφής του πρωταθλήματος, ενώ η αυλαία της Κυριακής (23/11) θα ανοίξει στις Σέρρες, όπου στις 17:00 ο Πανσερραϊκός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

  • Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός 1-1
  • Ολυμπιακός - Αρτόμητος 3-0

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

  • 17:00 Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός (Novasports 2HD)
  • 19:00 ΠΑΟΚ - Κηφισιά (Novasports Prime)
  • 21:00 ΑΕΚ - Άρης (Cosmote Sport 1HD)

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

  • 18:00 Βόλος - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 2HD)
  • 20:00 ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)

Η βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 28 -11 αγ.

2. ΠΑΟΚ 23

3. ΑΕΚ 22

4. Λεβαδειακός 18

5. Βόλος 18

6. Παναθηναϊκός -9 αγ.

7. Άρης 13

8. Κηφισιά 12

9. Παναιτωλικός 12 -11 αγ.

10. Ατρόμητος 9 -11 αγ.

11. Αστέρας AKTOR 8 -11 αγ.

12. ΑΕΛ Novibet 7

13. ΟΦΗ 6

14. Πανσερραϊκός 5

Σχόλια

