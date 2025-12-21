Καιρός: Ο Πολικός Στρόβιλος γίνεται ισχυρότερος - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τον Ιανουάριο

Ο Πολικός Στρόβιλος, ο μεγάλος ατμοσφαιρικός μηχανισμός που ρυθμίζει τον χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο, περνά σε μια νέα φάση ανασύνταξης.

Μετά τη διάσπασή του και τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έφερε σε ΗΠΑ και Καναδά, τα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι μπαίνουμε σε μια μεταβατική περίοδο, η οποία θα επηρεάσει άμεσα και την Ευρώπη, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο όριο των αλλαγών.

Η εικόνα αυτή δεν δείχνει έναν «τελειωμένο» χειμώνα, αλλά έναν χειμώνα που αλλάζει πρόσωπο και πιθανότατα επιστρέφει πιο δυναμικά μέσα στον Ιανουάριο.

Πώς αλλάζει το καιρικό μοτίβο στην Ευρώπη

Η ενίσχυση του Πολικού Στροβίλου στη στρατόσφαιρα συνοδεύεται από ένα κρίσιμο στοιχείο για την Ευρώπη: την ανάπτυξη ισχυρών αντικυκλωνικών πιέσεων πάνω από τη Γροιλανδία.

Το λεγόμενο Greenland blocking λειτουργεί σαν «φράγμα», αναγκάζοντας τις ψυχρές αέριες μάζες να κινηθούν νοτιότερα και ανατολικότερα.

Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη πιθανότητα για βόρειες και βορειοανατολικές ροές προς την Ευρώπη, με πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στη βόρεια, κεντρική και ανατολική ήπειρο.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι το ψυχρό διάστημα μπορεί να ξεκινήσει γύρω στα Χριστούγεννα, χωρίς ακραία φαινόμενα, αλλά με σαφή αλλαγή σε σχέση με τον ήπιο καιρό των προηγούμενων ημερών.

Σε δεύτερη φάση, μέσα στον Ιανουάριο, το σενάριο γίνεται πιο «χειμωνιάτικο», καθώς ο ισχυρότερος Πολικός Στρόβιλος μπορεί να στηρίξει πιο οργανωμένες καθόδους ψυχρών μαζών προς την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Τι σημαίνει αυτό για τη Μεσόγειο

Η Μεσόγειος παραδοσιακά βρίσκεται στο όριο τέτοιων μεταβολών και η εξέλιξη του καιρού εξαρτάται από μικρές μετατοπίσεις των συστημάτων πίεσης.

Στο τρέχον μοτίβο, η νότια Ευρώπη δεν φαίνεται να μπαίνει άμεσα σε βαθύ χειμώνα, ωστόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για ψυχρότερες εισβολές, ειδικά αν το μπλοκάρισμα της Γροιλανδίας διατηρηθεί.

Αυτό το μοτίβο ευνοεί την κάθοδο ψυχρών μαζών προς τα Βαλκάνια, με πιο έντονα φαινόμενα στην ανατολική Ευρώπη και σταδιακή επίδραση προς τα νότια.

Η Ελλάδα στο μεταίχμιο των εξελίξεων

Για την Ελλάδα, τα προγνωστικά σενάρια δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε μια ζώνη εναλλαγών. Βραχυπρόθεσμα, ο καιρός παραμένει σχετικά ήπιος, χωρίς ακραίες αποκλίσεις από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Ωστόσο, από τα Χριστούγεννα και μετά, αυξάνεται η πιθανότητα για διαστήματα ψυχρότερου καιρού, κυρίως στη βόρεια και ανατολική χώρα.

Οι βορειοανατολικές ροές μπορούν να ρίξουν τη θερμοκρασία, να ενισχύσουν τους βοριάδες στο Αιγαίο και να φέρουν φαινόμενα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Σε ένα πιο «σφιχτό» σενάριο Ιανουαρίου, δεν αποκλείονται οργανωμένες ψυχρές εισβολές με χιονοπτώσεις στα ορεινά και πιθανόν χαμηλότερα υψόμετρα της βόρειας Ελλάδας.

Τι δείχνει ο Ιανουάριος

Τα μακροπρόθεσμα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι ο Ιανουάριος δεν θα είναι ήπιος στο σύνολό του.

Αντίθετα, υπάρχουν ενδείξεις επιστροφής ενός πιο κλασικού χειμερινού μοτίβου στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να επηρεάζεται έμμεσα αλλά ουσιαστικά, ειδικά αν υπάρξει σύνδεση της στρατόσφαιρας με τα χαμηλότερα ατμοσφαιρικά επίπεδα.

Με απλά λόγια, ο χειμώνας δεν έχει πει την τελευταία του λέξη. Μπορεί να κάνει ένα διάλειμμα, αλλά όλα δείχνουν ότι το δεύτερο μισό του θα είναι πιο «ζωντανό» και απαιτητικό, τόσο για την Ευρώπη όσο και για τη χώρα μας.

*Με πληροφορίες από το severe-weather.eu

