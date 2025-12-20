Καιρός αύριο: Συννεφιασμένη Κυριακή με βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025, από την Εθνική Μετεωρολογικής Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός αύριο: Συννεφιασμένη Κυριακή με βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα
Βροχερό θα είναι αύριο Κυριακή το σκηνικό του καιρού σε μεγάλο τμήμα της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Από τη νύχτα βροχές στα νησιά του Ιονίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί και στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Αυξημένες νεφώσεις στην Αττική με λίγες τοπικές βροχές στα βόρεια με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς κελσίου.

Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 4 και 14 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Λίγες νεφώσεις οι οποίες στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα είναι αυξημένες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στα θαλάσσια βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα κεντρικά και νότια τμήματα. Από τη νύχτα στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία και κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην Κρήτη μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα νεφώσεις, αυξημένες στα νοτιότερα τμήματα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

