Κολυδάς: Η μεσοπρόθεσμη τάση του καιρού για την Πρωτοχρονιά και οι αβεβαιότητες

Τι έγραψε στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς

Newsbomb

Κολυδάς: Η μεσοπρόθεσμη τάση του καιρού για την Πρωτοχρονιά και οι αβεβαιότητες
Αρχείου - Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανάρτηση για τον μεσοπρόθεσμη τάση του καιρού τις επόμενες ημέρες έκανε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, «πριν καλά καλά "κλειδώσει" η πρόγνωση του καιρού για τα Χριστούγεννα πολλοί αναφέρονται στη ψυχρή εισβολή που διαφαίνεται προς το τέλος του έτους η οποία έχει έντονο μετεωρολογικό ενδιαφέρον, όχι τόσο για την έντασή της αυτή καθαυτή, όσο για τη διαδρομή και την αβεβαιότητα που τη συνοδεύει.

Πρόκειται για αέριες μάζες πολικής προέλευσης, οι οποίες ξεκινούν από πολύ βορειότερα γεωγραφικά πλάτη – περιοχές της βόρειας Ευρώπης και της Σκανδιναβίας ή ακόμη και κοντά στον Αρκτικό κύκλο. Για να φτάσουν μέχρι τη χώρα μας, απαιτείται ένα πολύ μεγάλο “ταξίδι” χιλιάδων χιλιομέτρων, μέσα από διαδοχικές μετατοπίσεις της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας».

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά τα προγνωστικά σενάρια συμφωνούν γενικά σε τάση πτώσης της θερμοκρασίας μετά τα Χριστούγεννα ωστόσο τα διαφέρουν αισθητά:

  • στο πόσο βαθιά θα κατέβει το ψύχος,
  • στο αν θα έχει καθαρά ηπειρωτικά ή πιο θαλάσσια χαρακτηριστικά
  • και κυρίως στα αν η Ελλάδα θα βρεθεί στο «κέντρο» ή στην περιφέρεια της ψυχρής εισβολής

Τι λένε οι εβδομαδιαίες προγνώσεις του ECMWF

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, το κυρίαρχο μοτίβο στην Ευρώπη γαιτ ην τελευταία εβδομάδα του έτους είναι μια εκτεταμένη ζώνη αρνητικών θερμοκρασιακών ανωμαλιών (μπλε αποχρώσεις) που εντείνεται από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια.

Η Ελλάδα βρίσκεται στα όρια, εκτός αυτής της ψυχρότερης ζώνης, γεγονός που υποδηλώνει θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κλιματικές τιμές για την εποχή.

22-29.jpg

Εβδομάδα 22-29 Δεκεμβρίου 2025

Η ψυχρή ανωμαλία οργανώνεται και ενισχύεται πάνω από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη σχηματίζοντας έναν «διάδρομο» που αγκαλιάζει τα Βαλκάνια την πρώτη εβδομάδα του νέου έτους.

Η Ελλάδα φαίνεται αυτή τη φορά να βρίσκεται πιο καθαρά μέσα στην ζώνη αρνητικών ανωμαλιών, κάτι που αυξάνει την πιθανότητα για παρατεταγμένες χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα.

Το μοτίβο παραπέμπει σε εγκατάσταση αντικυκλωνικών πιέσεων δυτικότερα η βορειοδυτικότερα τη χώρας σε καθοδικές ψυχρές μεταφορές από την ανατολική ή βορειοανατολική Ευρώπη. Αυτό ευνοεί χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες, παγετό στα ηπειρωτικά και γενικά «χειμωνιάτικο» θερμοκρασιακό χαρακτήρα.

29-5.jpg

Εβδομάδα 29 Δεκεμβρίου 2025 - 5 Ιανουαρίου 2026

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:22ΕΛΛΑΔΑ

Eξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές οχημάτων στην Αττική- Τα παραποιούσαν και τα μεταπωλούσαν σε ανυποψίαστους πολίτες

21:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT, Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1: Ημίχρονο στο Φάληρο

21:09LIFESTYLE

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Είμαι πολύ κοντά στην τηλεοπτική μου επιστροφή»

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Συννεφιασμένη Κυριακή με βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα

20:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης για Τζάκρη: «Συνεχίζει τον κατήφορο του ψεύδους - Είναι μια γυρολόγος της πολιτικής»

20:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Προφυλακιστέος και ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στο διπλό φονικό

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Μόνο ο Τραμπ έχει τη δύναμη να σταματήσει τον πόλεμο»

20:26LIFESTYLE

Εβελίνα Παπούλια για «Δύο Ξένοι»: «Την επιτυχία δεν τη διαχειρίστηκα εύκολα, είχα κατάθλιψη τότε»

20:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η σπουδαία αρχαιολόγος Λίλα Μαραγκού

20:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής 97-82: Ο Χολμς επέστρεψε και... καθάρισε

20:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR - Άρης 0-1: «Ανάσα» με «διπλό» μετά από 3 μήνες με αυτογκόλ!

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Αυγή: Ανακοινώθηκε ο νέος διευθυντής της εφημερίδας

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Άνδρας με αναπηρικό αμαξίδιο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Βέλο

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Καινούργια επιχείρηση των ΗΠΑ για κατάσχεση πλοίου που βρίσκεται ανοιχτά της Βενεζουέλας

19:55ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Η μεσοπρόθεσμη τάση του καιρού για την Πρωτοχρονιά και οι αβεβαιότητες

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Δεν έχουμε βλέψεις σε ξένα εδάφη, αλλά δεν θα επιτρέψουμε παραβίαση των δικαιωμάτων μας

19:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης μεταβαίνει σε Ιερουσαλήμ και Ραμάλα -Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ

19:15TRAVEL

Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Κλαδί έσπασε λόγω ισχυρών ανέμων και έπεσε πάνω σε ποδηλάτη - Δείτε βίντεο

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστή από τους αγρότες η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας - Τι ώρα θα ανοίξει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ηρακλής» φέρνει χιόνια στην Ελλάδα και στις... βάρκες - Το πολικό σενάριο

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

16:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιώργος Ηλιόπουλος: Ο άνθρωπος που κατασκεύασε μόνος του αεροπλάνο - Ετοιμάζεται να το εξάγει στις ΗΠΑ - «Απορώ κι εγώ πώς τα κατάφερα»

19:55ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Η μεσοπρόθεσμη τάση του καιρού για την Πρωτοχρονιά και οι αβεβαιότητες

20:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Προφυλακιστέος και ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στο διπλό φονικό

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

08:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Γλυφάδα: Καταργείται ολόκληρο δημοτικό σχολείο λόγω λίγων εγγραφών στην Α' Δημοτικού - Σε όμορα θα «μοιραστούν» οι μαθητές

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Νεκρός ο πρόεδρος του χωριού Πινακάτες - Κατέρρευσε από εγκεφαλικό μπροστά στη σύζυγο και τα παιδιά του

13:51WHAT THE FACT

Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία  - 12 συλλήψεις

19:15TRAVEL

Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα

12:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «σκανδιναβικό μπλοκάρισμα» στέλνει πολικό ψύχος στη Μεσόγειο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Αυγή: Ανακοινώθηκε ο νέος διευθυντής της εφημερίδας

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Γιορτές στα μπλόκα με ανοιχτά διόδια– Δικογραφία στα Ιωάννινα για το σήκωμα μπαρών

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο προτάσεις Τσίπρα για άμεση λύση της κρίσης με τους αγρότες - «Λύσεις υπάρχουν, όπως και λεφτά στο δημόσιο ταμείο»

21:10ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός των εορτών: Τι αναφέρουν τα μοντέλα GFS και ECMWF μέρα προς μέρα

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Συννεφιασμένη Κυριακή με βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ