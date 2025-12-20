Κολυδάς: Η μεσοπρόθεσμη τάση του καιρού για την Πρωτοχρονιά και οι αβεβαιότητες

Ανάρτηση για τον μεσοπρόθεσμη τάση του καιρού τις επόμενες ημέρες έκανε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, «πριν καλά καλά "κλειδώσει" η πρόγνωση του καιρού για τα Χριστούγεννα πολλοί αναφέρονται στη ψυχρή εισβολή που διαφαίνεται προς το τέλος του έτους η οποία έχει έντονο μετεωρολογικό ενδιαφέρον, όχι τόσο για την έντασή της αυτή καθαυτή, όσο για τη διαδρομή και την αβεβαιότητα που τη συνοδεύει.

Πρόκειται για αέριες μάζες πολικής προέλευσης, οι οποίες ξεκινούν από πολύ βορειότερα γεωγραφικά πλάτη – περιοχές της βόρειας Ευρώπης και της Σκανδιναβίας ή ακόμη και κοντά στον Αρκτικό κύκλο. Για να φτάσουν μέχρι τη χώρα μας, απαιτείται ένα πολύ μεγάλο “ταξίδι” χιλιάδων χιλιομέτρων, μέσα από διαδοχικές μετατοπίσεις της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας».

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά τα προγνωστικά σενάρια συμφωνούν γενικά σε τάση πτώσης της θερμοκρασίας μετά τα Χριστούγεννα ωστόσο τα διαφέρουν αισθητά:

στο πόσο βαθιά θα κατέβει το ψύχος,

στο αν θα έχει καθαρά ηπειρωτικά ή πιο θαλάσσια χαρακτηριστικά

και κυρίως στα αν η Ελλάδα θα βρεθεί στο «κέντρο» ή στην περιφέρεια της ψυχρής εισβολής

Τι λένε οι εβδομαδιαίες προγνώσεις του ECMWF

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, το κυρίαρχο μοτίβο στην Ευρώπη γαιτ ην τελευταία εβδομάδα του έτους είναι μια εκτεταμένη ζώνη αρνητικών θερμοκρασιακών ανωμαλιών (μπλε αποχρώσεις) που εντείνεται από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια.

Η Ελλάδα βρίσκεται στα όρια, εκτός αυτής της ψυχρότερης ζώνης, γεγονός που υποδηλώνει θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κλιματικές τιμές για την εποχή.

Εβδομάδα 22-29 Δεκεμβρίου 2025

Η ψυχρή ανωμαλία οργανώνεται και ενισχύεται πάνω από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη σχηματίζοντας έναν «διάδρομο» που αγκαλιάζει τα Βαλκάνια την πρώτη εβδομάδα του νέου έτους.

Η Ελλάδα φαίνεται αυτή τη φορά να βρίσκεται πιο καθαρά μέσα στην ζώνη αρνητικών ανωμαλιών, κάτι που αυξάνει την πιθανότητα για παρατεταγμένες χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα.

Το μοτίβο παραπέμπει σε εγκατάσταση αντικυκλωνικών πιέσεων δυτικότερα η βορειοδυτικότερα τη χώρας σε καθοδικές ψυχρές μεταφορές από την ανατολική ή βορειοανατολική Ευρώπη. Αυτό ευνοεί χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες, παγετό στα ηπειρωτικά και γενικά «χειμωνιάτικο» θερμοκρασιακό χαρακτήρα.

Εβδομάδα 29 Δεκεμβρίου 2025 - 5 Ιανουαρίου 2026

