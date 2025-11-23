Super League: Ντέρμπι ΑΕΚ - Άρης, με Κηφισιά ο ΠΑΟΚ, στις Σέρρες ο Παναθηναϊκός - Το πρόγραμμα

Το ντέρμπι ΑΕΚ - Αρης στην «OPAP Arena» ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της Κυριακής (23/11) για την 11η αγωνιστική της Super League, τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Κηφισιά και ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται με τον Πανσερραϊκό.

Newsbomb

ΑΕΚ - Άρης
Ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τρία παιχνίδια συνεχίζεται η δράση την Κυριακή (23/11) για την πρώτη τη τάξει εθνική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το Σάββατο (22/11) ο Ολυμπιακός πήρε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του, 3-0 επί του Ατρόμητου, ενώ η «μονομαχία» του Αστέρα AKTOR με τον Παναιτωλικό ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή (1-1).

Η αυλαία της δεύτερης ημέρας της 11ης αγωνιστικής ανοίγει το απόγευμα της Κυριακής (23/11) στις Σέρρες στις 17:00. Ο ουραγός της βαθμολογίας Πανσερραϊκός, με τον Χεράλντ Σαραγόσα να ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Τα «Λιοντάρια» έχουν συγκεντρώσει μόλις 5 βαθμούς στις πρώτες 10 αγωνιστικές και «καίγονται» για τη νίκη, τη στιγμή που οι «πράσινοι» χρειάζονται το «τρίποντο» για να μην χάσουν την επαφή με τις πρώτες θέσεις.

Δύο ώρες αργότερα, η δράση μεταφέρεται στην Θεσσαλονίκη και την Τούμπα. Εκεί, ο ΠΑΟΚ θα παίξει κόντρα στην Κηφισιά. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προέρχεται από την ήττα στο ντέρμπι με το «τριφύλλι» πριν τη διακοπή, με αποτέλεσμα να απωλέσει την πρώτη θέση της βαθμολογίας. Μάλιστα, η νίκη του Ολυμπιακού επί του Ατρόμητου, έφερε ένα… κενό 5 βαθμό, το οποίο θέλει να μειώσει το «συγκρότημα» του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Οι «ασπρόμαυροι» βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 23 βαθμούς και είναι στο -5 από τους Πειραιώτες με ματς λιγότερο και στο +1 από την ΑΕΚ, η οποία στην συνέχεια θα αντιμετωπίσει τον Άρη στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Από την άλλη, η Κηφισιά φιγουράρει στην 8η θέση με 12 βαθμούς συγκομιδή και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Η αυλαία της ημέρας θα πέσει στην «OPAP Arena». Στις 21:00 η Ένωση θα παίξει κόντρα στους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης. Το «συγκρότημα» του Μάρκο Νίκολιτς θα βρει απέναντί του έναν από τους πιο αγαπητούς προπονητές, τον Μανόλο Χιμένεθ. Ο «Δικέφαλος» θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του, μετά τις νίκες επί Παναιτωλικού και ΟΦΗ, τη στιγμή που οι Μακεδόνες δεν έχουν γευτεί τη χαρά ενός «τρίποντου» τις τελευταίες έξι αγωνιστικές.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

  • Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός 1-1
  • Ολυμπιακός - Αρτόμητος 3-0

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

  • 17:00 Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός (Novasports 2HD)
  • 19:00 ΠΑΟΚ - Κηφισιά (Novasports Prime)
  • 21:00 ΑΕΚ - Άρης (Cosmote Sport 1HD)

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

  • 18:00 Βόλος - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 2HD)
  • 20:00 ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)

Η βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 28 -11 αγ.

2. ΠΑΟΚ 23

3. ΑΕΚ 22

4. Λεβαδειακός 18

5. Βόλος 18

6. Παναθηναϊκός -9 αγ.

7. Άρης 13

8. Κηφισιά 12

9. Παναιτωλικός 12 -11 αγ.

10. Ατρόμητος 9 -11 αγ.

11. Αστέρας AKTOR 8 -11 αγ.

12. ΑΕΛ Novibet 7

13. ΟΦΗ 6

14. Πανσερραϊκός 5

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντέρμπι ΑΕΚ - Άρης, με Κηφισιά ο ΠΑΟΚ, στις Σέρρες ο Παναθηναϊκός - Το πρόγραμμα

06:55LIFESTYLE

Ο Τάσος Ιορδανίδης στο Newsbomb: «Βλέπεις αλλιώς την επιτυχία, μετά από μία καταστροφή»

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι ακριβότεροι εμπορικοί δρόμοι στον κόσμο: Λονδίνο, Μιλάνο και Νέα Υόρκη στην κορυφή – Ποιοι συμπληρώνουν τη «δεκάδα»

06:40ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ: Όλα όσα αλλάζουν στις προσλήψεις στο Δημόσιο - Πότε είναι ο επόμενος διαγωνισμός

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Επιθεση μεγαλόσωμου σκύλου σε 12χρονο - Τι λέει η οικογένεια του

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι άνδρες βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 62 έτη

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αδιανόητες τιμές στα πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης - Όσο ένα νεόδμητο διαμέρισμα!

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του GFS για την νέα κακοκαιρία που θα χτυπήσει την χώρα

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το «αντι-σχέδιο» των Ευρωπαίων σήμερα στην Γενεύη - Διαβουλεύσεις ΗΠΑ-ΕΕ-Βρετανίας- Ουκρανίας - Τι προκαλεί αντιδράσεις

06:05ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Σικάγο: Έξι παιδιά πυροβολήθηκαν, ένα πέθανε σε ταραχές σε φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου δέντρου

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου

05:20ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 21 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς - Φόβοι για κατάρρευση της εκεχειρίας

04:38ΚΟΣΜΟΣ

Στειτ Ντιπάρτμεντ: Το «σχέδιο 28 σημείων» συντάχθηκε από τις ΗΠΑ

04:07ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Νεκρός και πέμπτος αστυνομικός μετά την μάχη με τα καρτέλ

03:33ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Μια νεκρή από τις πλημμύρες, εκατοντάδες απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

03:02ΚΟΣΜΟΣ

Χούθι: Καταδίκασαν σε θάνατο 17 ανθρώπους για κατασκοπεία

02:35ΚΟΣΜΟΣ

Η συμφωνία για το κλίμα και ο στόχος των 1,5°C: Tι αλλάζει μετά τις δεσμεύσεις της ΕΕ στη COP30

02:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δεύτερος νεκρός από την γρίπη των πτηνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι άνδρες βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 62 έτη

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι ακριβότεροι εμπορικοί δρόμοι στον κόσμο: Λονδίνο, Μιλάνο και Νέα Υόρκη στην κορυφή – Ποιοι συμπληρώνουν τη «δεκάδα»

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του GFS για την νέα κακοκαιρία που θα χτυπήσει την χώρα

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το «αντι-σχέδιο» των Ευρωπαίων σήμερα στην Γενεύη - Διαβουλεύσεις ΗΠΑ-ΕΕ-Βρετανίας- Ουκρανίας - Τι προκαλεί αντιδράσεις

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές διαστάσεις παίρνουν τα κρούσματα δηλητηρίασης στην Κωνσταντινούπολη

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αδιανόητες τιμές στα πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης - Όσο ένα νεόδμητο διαμέρισμα!

06:55LIFESTYLE

Ο Τάσος Ιορδανίδης στο Newsbomb: «Βλέπεις αλλιώς την επιτυχία, μετά από μία καταστροφή»

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Η άδεια καρέκλα του Τραμπ και η προφητεία του Μακρόν: «Η G20 βρίσκεται στο τέλος ενός κύκλου»

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Επιθεση μεγαλόσωμου σκύλου σε 12χρονο - Τι λέει η οικογένεια του

21:14ΚΟΣΜΟΣ

«Το κοινό έχει παραπλανηθεί»: Μυστικά γυρισμένο ντοκιμαντέρ εξηγεί ότι... «οι εξωγήινοι υπάρχουν»

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταφθάνει στην Ελλάδα η πολική αέρια μάζα που απειλεί όλη την Ευρώπη - Που θα χιονίσει σήμερα

19:27TRAVEL

Times: Η άγνωστη γωνιά στην Ελλάδα που είναι μαγευτική όλο τον χρόνο

19:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και νέος κύκλος βροχών από την Τρίτη

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Η Gen Z αρνείται τις θέσεις γραφείου και πιάνει δουλειά σε επαύλεις κροίσων, με αστρονομικές αμοιβιές και τεράστιες απαιτήσεις

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ