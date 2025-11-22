Super League, Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0: Έκανε τη δουλειά με Ελ Κααμπί και Ταρέμι

Ο Ολυμπιακός έβγαλε την... υποχρέωση απέναντι στον Ατρόμητο (3-0) πριν τη μεγάλη «μάχη» με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League. 

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός - Ατρόμητος
Διπλό "χτύπημα" από Ταρέμι και ερυθρόλευκο "τρίποντο"
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το πρώτο ζητούμενο για τους Πειραιώτες ήταν να πάρουν το «τρίποντο» κόντρα στον Ατρόμητο, ούτως ώστε να πάνε χωρίς απώλειες στο μεγάλο παιχνίδι του Champions League με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο, σε λίγες ημέρες. Αυτός ο στόχος επετεύχθη για το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με… δράστες τους Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μεντί Ταρέμι.

Το δεύτερο ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» ήταν η συγκέντρωση πριν τον αγώνα με τη «Βασίλισσα», αλλά σ’ αυτόν τον τομέα, οι γηπεδούχοι δεν πήραν καλό βαθμό. Τουλάχιστον για ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, αφού ο Ατρόμητος προκάλεσε προβλήματα στην αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού και έχασε σημαντικές ευκαιρίες για να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα ανήκε στους φιλοξενούμενους, όταν στο 8’, ο Χάρης Τσιγγάρας έκανε τη σέντρα και ο Ογκνιέν Οζέγκοβιτς πήρε την κεφαλιά, όμως ο Κωνσταντίνος Τζολάκης μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Ακολούθησε ένα τετράλεπτο πίεσης από τον Ολυμπιακό, με τον Λευτέρη Χουτεσιώτη να σταματάει το πλασέ του Ελ Κααμπί στο 12’ και τα σουτ των Τσικίνιο (14’) και Ποντένσε (16’) να φεύγουν έξω.

Ο Ατρόμητος, καλά οργανωμένος πίσω από τη μπάλα, προσπαθούσε να απειλήσει στις αντεπιθέσεις. Στο 30’, σε μία από αυτές, το δυνατό σουτ του Κίνι πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη. Οι γηπεδούχοι δυσκολεύονταν στη δημιουργία, αλλά κατάφεραν να προηγηθούν λίγο μετά το μισάωρο. Τσακμάκης και Ελ Κααμπί «μονομάχησαν» στην περιοχή, έπειτα από αλληλοτραβήγματα βρέθηκαν στο έδαφος, αρχικά ο Τάσος Σιδηρόπουλος έδειξε να συνεχιστεί το ματς, όμως, έπειτα από on field review, υπέδειξε το πέναλτι και στο 37’ ο Μαροκινός φορ του Ολυμπιακού έκανε το 1-0.

Στο τέλος του πρώτου μέρους οι «ερυθρόλευκοι» άγγιξαν το 2-0, όμως το αριστερό σουτ του Ζέλσον Μάρτινς βρήκε τη ρίζα της αριστερής δοκού του αιφνιδιασμένου Χουτεσιώτη. Ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου ενήργησε σωστά στην έναρξη του δευτέρου μέρους, όταν ο Ροντινέι έκανε τη σέντρα, εκείνος δεν μπόρεσε να διώξει, με τον Ποντένσε να σουτάρει πάνω του στη συνέχεια.

Ο ρυθμός έπεσε στα επόμενα λεπτά, μέχρι τις αλλαγές των δύο προπονητών να ανανεώσουν τις προσπάθειες. Στο 63’, ο φρέσκος Τομ φαν Βέερτ δημιούργησε μεγάλη στιγμή για τον Ατρόμητο, όμως ο Τζολάκης έπεσε στη δεξιά του γωνία και έδιωξε το πλασέ του Μίχορλ. Δύο λεπτά αργότερα, το δοκάρι στέρησε εκ νέου από τον Ολυμπιακό ένα τέρμα, αυτή τη φορά σε απ’ ευθείας φάουλ του Ελ Κααμπί.

Όλα κρίθηκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Ροντινέι έκανε μια επικίνδυνη σέντρα-σουτ από τα δεξιά, ο Χουτεσιώτης απομάκρυνε με γροθιές και ο Ταρέμι, σε ρόλο… εκτελεστή μέσα από το σημείο του πέναλτι, έκανε το 2-0. Στο 87’ ο Μάκανα Μπάκου μπορούσε να βάλει τον Ατρόμητο ξανά στο παιχνίδι, όμως σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία με διαγώνιο πλασέ από πλεονεκτική θέση.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 90’, όταν ο Ταρέμι σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Μετά από εξαιρετική αντεπίθεση που ξεκίνησε και οργάνωσε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο Ιρανός πέρασε και τον Χουτεσιώτη και σφράγισε την επικράτηση του Ολυμπιακού.

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Μίχορλ, Τσακμάκης, Μουτουσάμι.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ντιόγκο (67’ Μουζακίτης), Έσε, Μάρτινς (84’ Γιαζίτζι), Τσικίνιο (67’ Ταρεμί), Ποντένσε (83’ Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί (67’ Γιάρεμτσουκ).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Οζέγκοβιτς (58’ Φαν Βέερτ), Μίχορλ (71’ Τζοβάρας), Κίνι, Ουρόνεν (71’ Μουντές), Αϊτόρ (58’ Γιουμπιτάνα), Μπακού, Τσακμάκης, Μουτουσάμι (76’ Παλμεζάνο).

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:26ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Πολ Κοστέλο – Ο σχεδιαστής που έκανε στυλιστικό είδωλο την πριγκίπισσα Νταϊάνα

23:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Κίνηση ανθρωπιάς από τον Κώστα Σλούκα

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Διακόπηκε η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω εμφάνισης drone

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Στους 21 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις - «Ο IDF σκότωσε πέντε υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς», υποστηρίζει ο Νετανιάχου

23:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Κυριακή με τοπικές βροχές και νεφώσεις  - Χιόνια στα ορεινά

22:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτοξεύτηκε ο αριθμός των συνταξιούχων που εργάζονται - Χρηματοδοτούν οι ίδιοι τις συντάξεις τους

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Μπολσονάρου: «Προσπάθησα να ανοίξω το ηλεκτρονικό βραχιολάκι από περιέργεια», λέει ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας

22:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Στο +5 ο Ολυμπιακός μετά την «τριάρα» - Η βαθμολογία πριν το ΑΕΚ - Άρης

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο κέντρο του Ηρακλείου: Ασυνείδητος οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με σταθμευμένα οχήματα

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά ξέσπασε σε διώροφο σπίτι – Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Η άδεια καρέκλα του Τραμπ και η προφητεία του Μακρόν: «Η G20 βρίσκεται στο τέλος ενός κύκλου»

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Τζουμέρκα: Δραματικές προσπάθειες της ΕΜΑΚ να βοηθήσουν αποκλεισμένους πολίτες

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: 13χρονη συνελήφθη ως ύποπτη για τη δολοφονία 50χρονης

22:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Ανακοίνωση-απάντηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην πλευρά Μυστακίδη

22:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0: Έκανε τη δουλειά με Ελ Κααμπί και Ταρέμι

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Οκτάχρονος βρέθηκε να περιπλανιέται στην Πατησίων - Αναζητούνται οι γονείς του

21:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, LIVE: Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0: Τελικό - «Καθάρισε» στο τέλος

21:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Έσπασε το ρόδι ο Πανιώνιος, εύκολη νίκη για τον Άρη

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Τα Χανιά υποδέχθηκαν τα Χριστούγεννα: «Έλαμψε» το ενετικό λιμάνι και το χριστουγεννιάτικο δέντρο

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Asteras Aktor – Παναιτωλικός 1-1: Εξαιρετικό ματς, ρυθμός και από ένας βαθμός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Η άδεια καρέκλα του Τραμπ και η προφητεία του Μακρόν: «Η G20 βρίσκεται στο τέλος ενός κύκλου»

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

19:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και νέος κύκλος βροχών από την Τρίτη

17:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζούμε την αυγή μιας επανάστασης: «Η επιστήμη αποφαίνεται ότι τελικά υπάρχει Θεός» λένε Γάλλοι ερευνητές - Πώς το εξηγούν αποκλειστικά στο Newsbomb

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που οι διαρρήκτες που πήδηξαν από μπαλκόνι για να διαφύγουν σφαδάζουν από τον πόνο – Βίντεο ντοκουμέντο

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Τζουμέρκα: Δραματικές προσπάθειες της ΕΜΑΚ να βοηθήσουν αποκλεισμένους πολίτες

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο» - Έφυγε από εκπομπή η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Η «κατάρα» των Κένεντι: Η εγγονή του JFK, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, έχει λιγότερο από ένα χρόνο ζωής - Διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

21:14ΚΟΣΜΟΣ

«Το κοινό έχει παραπλανηθεί»: Μυστικά γυρισμένο ντοκιμαντέρ εξηγεί ότι... «οι εξωγήινοι υπάρχουν»

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός 44χρονος μετά από πτώση από μπαλκόνι - Στο νοσοκομείο η αδελφή του

20:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Σε ποιες περιοχές υπάρχουν οικογενειακές κατοικίες προς ενοικίαση έως 600 ευρώ στην Αττική

22:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτοξεύτηκε ο αριθμός των συνταξιούχων που εργάζονται - Χρηματοδοτούν οι ίδιοι τις συντάξεις τους

22:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0: Έκανε τη δουλειά με Ελ Κααμπί και Ταρέμι

19:48LIFESTYLE

«Πες δημοσίως ότι με αγαπάς πάλι!»: Τα βρήκαν Απόστολος Γκλέτσος και Σίσσυ Χρηστίδου μετά τον on air καυγά τους

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταφθάνει στην Ελλάδα η πολική αέρια μάζα που απειλεί όλη την Ευρώπη - Που θα χιονίσει σήμερα

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Παγκράτι: Ελεύθεροι μετά τη δίωξη οι 2 οδηγοί για τον θάνατο 72χρονης - Τραγική φιγούρα η ΑμεΑ κόρη της

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Βομδαρδισμένο τοπίο η Ήπειρος από το πέρασμα της κακοκαιρίας: Αποκλεισμένα χωριά και ζημιές σε καλλιέργειες, δρόμους, γέφυρες

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές διαστάσεις παίρνουν τα κρούσματα δηλητηρίασης στην Κωνσταντινούπολη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ