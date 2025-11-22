Super League, Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0: Έκανε τη δουλειά με Ελ Κααμπί και Ταρέμι

Το πρώτο ζητούμενο για τους Πειραιώτες ήταν να πάρουν το «τρίποντο» κόντρα στον Ατρόμητο, ούτως ώστε να πάνε χωρίς απώλειες στο μεγάλο παιχνίδι του Champions League με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο, σε λίγες ημέρες. Αυτός ο στόχος επετεύχθη για το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με… δράστες τους Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μεντί Ταρέμι.

Το δεύτερο ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» ήταν η συγκέντρωση πριν τον αγώνα με τη «Βασίλισσα», αλλά σ’ αυτόν τον τομέα, οι γηπεδούχοι δεν πήραν καλό βαθμό. Τουλάχιστον για ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, αφού ο Ατρόμητος προκάλεσε προβλήματα στην αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού και έχασε σημαντικές ευκαιρίες για να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα ανήκε στους φιλοξενούμενους, όταν στο 8’, ο Χάρης Τσιγγάρας έκανε τη σέντρα και ο Ογκνιέν Οζέγκοβιτς πήρε την κεφαλιά, όμως ο Κωνσταντίνος Τζολάκης μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Ακολούθησε ένα τετράλεπτο πίεσης από τον Ολυμπιακό, με τον Λευτέρη Χουτεσιώτη να σταματάει το πλασέ του Ελ Κααμπί στο 12’ και τα σουτ των Τσικίνιο (14’) και Ποντένσε (16’) να φεύγουν έξω.

Ο Ατρόμητος, καλά οργανωμένος πίσω από τη μπάλα, προσπαθούσε να απειλήσει στις αντεπιθέσεις. Στο 30’, σε μία από αυτές, το δυνατό σουτ του Κίνι πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη. Οι γηπεδούχοι δυσκολεύονταν στη δημιουργία, αλλά κατάφεραν να προηγηθούν λίγο μετά το μισάωρο. Τσακμάκης και Ελ Κααμπί «μονομάχησαν» στην περιοχή, έπειτα από αλληλοτραβήγματα βρέθηκαν στο έδαφος, αρχικά ο Τάσος Σιδηρόπουλος έδειξε να συνεχιστεί το ματς, όμως, έπειτα από on field review, υπέδειξε το πέναλτι και στο 37’ ο Μαροκινός φορ του Ολυμπιακού έκανε το 1-0.

Στο τέλος του πρώτου μέρους οι «ερυθρόλευκοι» άγγιξαν το 2-0, όμως το αριστερό σουτ του Ζέλσον Μάρτινς βρήκε τη ρίζα της αριστερής δοκού του αιφνιδιασμένου Χουτεσιώτη. Ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου ενήργησε σωστά στην έναρξη του δευτέρου μέρους, όταν ο Ροντινέι έκανε τη σέντρα, εκείνος δεν μπόρεσε να διώξει, με τον Ποντένσε να σουτάρει πάνω του στη συνέχεια.

Ο ρυθμός έπεσε στα επόμενα λεπτά, μέχρι τις αλλαγές των δύο προπονητών να ανανεώσουν τις προσπάθειες. Στο 63’, ο φρέσκος Τομ φαν Βέερτ δημιούργησε μεγάλη στιγμή για τον Ατρόμητο, όμως ο Τζολάκης έπεσε στη δεξιά του γωνία και έδιωξε το πλασέ του Μίχορλ. Δύο λεπτά αργότερα, το δοκάρι στέρησε εκ νέου από τον Ολυμπιακό ένα τέρμα, αυτή τη φορά σε απ’ ευθείας φάουλ του Ελ Κααμπί.

Όλα κρίθηκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Ροντινέι έκανε μια επικίνδυνη σέντρα-σουτ από τα δεξιά, ο Χουτεσιώτης απομάκρυνε με γροθιές και ο Ταρέμι, σε ρόλο… εκτελεστή μέσα από το σημείο του πέναλτι, έκανε το 2-0. Στο 87’ ο Μάκανα Μπάκου μπορούσε να βάλει τον Ατρόμητο ξανά στο παιχνίδι, όμως σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία με διαγώνιο πλασέ από πλεονεκτική θέση.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 90’, όταν ο Ταρέμι σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Μετά από εξαιρετική αντεπίθεση που ξεκίνησε και οργάνωσε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο Ιρανός πέρασε και τον Χουτεσιώτη και σφράγισε την επικράτηση του Ολυμπιακού.

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Μίχορλ, Τσακμάκης, Μουτουσάμι.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ντιόγκο (67’ Μουζακίτης), Έσε, Μάρτινς (84’ Γιαζίτζι), Τσικίνιο (67’ Ταρεμί), Ποντένσε (83’ Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί (67’ Γιάρεμτσουκ).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Οζέγκοβιτς (58’ Φαν Βέερτ), Μίχορλ (71’ Τζοβάρας), Κίνι, Ουρόνεν (71’ Μουντές), Αϊτόρ (58’ Γιουμπιτάνα), Μπακού, Τσακμάκης, Μουτουσάμι (76’ Παλμεζάνο).