Asteras Aktor – Παναιτωλικός 1-1: Εξαιρετικό ματς, ρυθμός και από ένας βαθμός

Από ένα βαθμό πήραν Asteras Aktor και Παναιτωλικός στο ματς του «Θ. Κολοκοτρώνης» που διεξήχθη υπό βροχή στη μεγαλύτερη διάρκειά του. Οι Αρκάδες προηγήθηκαν, ο Παναιτωλικός όμως είχε μεγαλύτερη επιθετική πρωτοβουλία και ισοφαρίζοντας στο τέλος έφυγε με το 1-1.

Οι φιλοξενούμενοι «έπεσαν» πάνω στον εκπληκτικό Παπαδόπουλο, ο οποίος έμοιαζε ανίκητος για 88 λεπτά. Μάλιστα στο 0-0 απέκρουσε και πέναλτι του Ενκολόλο. Ο Κέτου σκόραρε για την ομάδα της Τρίπολης, αλλά ειδικά στο δεύτερο μέρος ο Παναιτωλικός ήταν ουσιαστικά ο απόλυτος κυρίαρχος και επιβραβεύτηκε δύο λεπτά πριν τα 90’.

Με την ισοπαλία αυτή, ο Παναιτωλικός ανέβηκε στους 12 βαθμούς, ενώ ο Asteras Aktor πήγε στους 8.

Το φιλμ του αγώνα

3’ Ωραία προσπάθεια του Ματσάν, ο Παπαδόπουλος έδιωξε. Στη συνέχεια ο Μίχαλακ έστειλε την μπάλα άουτ.

10’ Ο Σιλά πάνω στη διεκδίκηση ενώ ήταν κάτοχος της μπάλας, άπλωσε το χέρι και βρήκε στο πρόσωπο τον Ενκολόλο. Το VAR ειδοποίησε τον διαιτητή ο οποίος έκανε έλεγχο και αποφάσισε να υποδείξει πέναλτι. Ο Ενκολόλο ανέλαβε την εκτέλεση, με τον Παπαδόπουλο να πέφτει σωστά και να αποκρούει, ενώ ο εκτελεστής έγινε αμέσως κάτοχος και το σουτ που επιχείρησε βρήκε ξανά νικητή τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων.

23’ Κεφαλιά του Αγκίρε από πλεονεκτική θέση, μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος.

24’ Ο Μπαρτόλο έκανε εξαιρετική ενέργεια, βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και πλάσαρε, με τον Τσάβες να αντιδρά εξαιρετικά διώχνοντας σε κόρνερ. Από την εκτέλεση ο Γιαμπλόνσκι βρέθηκε αμαρκάριστος αλλά σούταρε άτσαλα και άστοχα.

32’ Γκολ 1-0: Οι Αρκάδες μπήκε μπροστά στο σκορ με τον Κέτου να κάνει εξαιρετική κίνηση έξω απ’ την περιοχή και με σουτ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα!

34’ Ο Ενκολόλο σούταρε εντός περιοχής, με τον Παπαδόπουλο να βγαίνει ξανά νικητής διώχνοντας τον κίνδυνο.

55’ Οι φιλοξενούμενοι κυκλοφόρησαν ωραία την μπάλα, τελικός αποδέκτης ο Αγκίρε που πήρε την κεφαλιά, αστοχώντας από καλή θέση.

64’ Ωραία ενέργεια του Μακέντα που απέφυγε τον Μαυρία, αλλά πλάσαρε άουτ.

84’ Κόντρα για τους γηπεδούχους με τον Τζοακίνι να δέχεται τη βαθιά μπαλιά στα αριστερά, μπήκε στην περιοχή απέναντι στον Τσάβες, με τον Αργεντινό τερματοφύλακα να τον νικά στο σουτ που επιχείρησε.

88’ Γκολ 1-1: Ο Παναιτωλικός ισοφάρισε με τον Αγκίρε. Ο Μανρίκε από αριστερά έκανε ωραία σέντρα και ο φορ των φιλοξενούμενων με εξαιρετική κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)

Κίτρινες: Σιλά, Ιβάνοφ, Καλτσάς – Ενκολόλο.

Κόκκινη: Καλτσάς (90’+3’)

ASTERAS AKTOR (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι (60’ Γκονζάλες), Τζανδάρης (60’ Αλάγκμπε), Καλτσάς (76’ Μεντιέτα), Μπαρτόλο (76’ Εμμανουηλίδης), Κετού, Μακέντα (81’ Τζοακίνι).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Σιέλης (81’ Κοντούρης), Γκαρσία, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν, Ματσάν (90’ Μπελεβώνης), Μίχαλακ (66’ Σμυρλής), Ενκολόλο (81’ Άλεξιτς), Αγκίρε (90’ Μιγκέλ).